遠東馬拉松活動 6500跑友晨曦中飽覽廟祠、茶園之美

2017-11-05 10:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第9屆遠東新世紀經典馬拉松活動今早在新埔化纖廠與集團聯誼會同時展開，6500名跑友頂著晨曦和強風挑戰自我；集團董事長徐旭東與員工勉勵時，再三強調創新、合作和能源的重要性，遠東就是以「smart」的創新產品，在全世界保持競爭力。

遠東新世紀經典馬松拉活動今晨6點開跑，比賽分43、22及9公里3組，自新埔化纖廠出發，環繞新埔、湖口邊境的鄉間小道，沿著鳳山溪畔，行經新埔褒忠義民廟、老屋宗祠、金黃稻穗及湖口山丘茶園，跑者在跑步之餘，體驗新竹縣之美。新竹今晨陽光露臉，風和日麗；但風勢強勁，有女跑友直呼好像「被強風吹著跑」。

在新埔化纖廠同時展開遠東集團的運動會、聯誼會和園遊會，有健康律動、拔河比賽等，展現企業團隊的精神。新竹縣副縣長楊文科、新埔鎮長林保祿等人也出席開幕活動。

徐旭東致詞時特別強調，這次與海洋環保組織PARLEY共同合作，回收海洋廢棄寶特瓶，再生製成的機能路跑衣，外層為海洋回收隔熱抗UV紗，內層為海洋回收疏水快乾紗，除了讓跑友跑得舒適，每一件遠東馬拉松跑衣就讓海洋垃圾減少13支寶特瓶，為海洋環保與地球生態盡一份心力。

徐旭東以自家的「smart」創新產品為傲，讓遠東集團在全世界保持競爭力；他強調創新、合作和能源的重要性，勉勵員工。

開賽約半小時，9K樂活男子組第一名邱垂濱以35分46秒完賽，女子組第一名朱韻丞以3 7分37秒緊隨其後。22K超半馬挑戰組男子第一名張洧綝以1小時25分進入會場，女子組第一名黃月霞則以1小時49分完賽。43K全馬男子組錢世華以2小時53分奔抵終點，女子組蔡昀軒隨後以3小時22分力克強風，衝線完賽。

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