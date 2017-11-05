11/05 各報重點新聞一覽

2017-11-05 06:39

自由時報

蔡總統過境關島 國旗飛揚

蔡英文總統結束訪問南太平洋三友邦之旅，昨天返國。她過境關島時，由美國在台協會理事主席莫健、關島總督卡佛親自接機，關島以「高規格」歡迎，機場道路兩旁也懸掛我國國旗。莫健在僑宴致詞時表示，美國一直是太平洋的強權，對於台灣的承諾是「理所當然的」。

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川普亞洲行 日、中較勁

美國總統川普三日展開亞洲五國的十二天訪問，也是他就任後最長的出訪行程，他三日先抵夏威夷，預定五日抵達日本。據日本媒體報導，日本首相安倍晉三為向日本國內外展現在川普入主白宮後，美、日間的蜜月關係，將以高爾夫外交卯足全力投川普所好，另據香港「明報」報導，川普訪問北京期間，中國國家主席習近平可望在紫禁城的建福宮設宴、在清朝乾隆皇帝的書房「三希堂」茶敘，將超越美國前總統歐巴馬二○一四年訪中時，與習近平的「瀛台夜話」規格。

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張忠謀撒紅包 4.5億送員工

晶圓代工龍頭台積電昨舉行運動會，值公司三十週年慶，也是董事長張忠謀退休前最後一次主持運動會，員工與眷屬到場特別踴躍。張忠謀再次宣布送給員工一個「小禮物」，三萬八千名基層員工每人十一月底可領一萬二千元紅包，總計將發出四．五六億元，現場員工聞訊後掌聲與歡呼聲貫穿全場。

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蘋果日報

真英雄 2歲女頭卡鐵窗懸空 勇男攀4樓救娃

即刻救援！桃園市一名粗心父，前晚趁2歲、6個月大的女兒入睡外出買消夜，未料2歲女兒醒來，爬上4樓鐵窗哭找爸爸，不慎滑落鐵窗欄杆間隙，僅頭部卡住，身體掛在半空掙扎晃動，險象環生，一名外籍英勇哥二話不說爬上雙節梯，再冒險攀窗，千鈞一髮之際托住女童防止摔落，警消趕到鋸開欄杆成功救援，樓下民眾響起如雷掌聲，「英勇哥，你太強了！」

張忠謀4億紅包 送3萬員工

台積電30周年運動會昨天在細雨中登場，這也是董事長張忠謀明年退休前最後一次主持運動會，他宣布送給員工4.56億元大紅包，包括3.8萬名員工本月底都可領到1.2萬元獎金，全場頓時歡聲雷動，不少員工更衝到台前拍照，現場氣氛「嗨」到最高點，對於張忠謀即將退休，員工也說，感到相當不捨，感謝他30年來對台積電的付出及貢獻。

張忠謀昨與夫人張淑芬及2位接班人劉德音、魏哲家一起出席運動會，進場時受到員工熱烈歡迎，爭相與他握手，張致辭時感性地說：「這是我最後一次主持運動會，可說是『戀戀不捨』，領導台積電是我一生最幸運、最興奮和最喜悅的30年。」

聯合報

日韓迎川普 官民兩樣情

美國總統川普今天抵達日本，將依序造訪日本、南韓、中國大陸、越南及菲律賓，訂於十四日返美。日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅努力扮演好東道主的角色，民間卻出現抗議聲浪，質疑川普的作風非但無助於解決問題，反而可能治絲益棼。

燃煤發電增PM2.5 公衛學者籲政府三思

為了實踐非核家園的目標，蔡政府逐步將核能除役，但再生能源的步調仍沒辦法全面滿足台灣的能源需求，經濟部喊出二○二○年燃煤發電占所有能源發電的五成，二○二五年降至為三成以下，對此，學者批評，燃煤已經被證實會增加ＰＭ2.5，應透過「節約能源」等措施來面對能源危機，並非是拿高健康風險的能源政策搏命。

中國時報

縣市財政苗栗化 柯再點火 氣炸徐耀昌

一句「台北認真還債，高雄都在舉債」引爆北高兩市長鬥嘴鼓。柯昨天再回應「舉債危機」時改變先前玩笑口吻警告說，很多縣市財政正在逐漸「苗栗化」，結果又引起群雄攻擊。苗栗縣長徐耀昌不滿地批評說，「真是口無遮攔，隨便亂開槍！」高雄市長陳菊昨再度拉高聲調嗆，實在不想鬥嘴鼓，但柯文哲的數據根本是錯的。

擁抱南島取暖 蔡喊追根溯源

蔡英文總統太平洋友邦之旅4日畫下句點。前天過境關島時，蔡英文表示，台灣與關島關係獨特，歷史文化根源可遠溯數世紀之久，她剛訪問過馬紹爾、吐瓦魯及索羅門，「這3國人民和我們的人民都源自南島，期待大家一起追根溯源」。