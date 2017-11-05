今溫度略回升、降雨減 中南部日夜溫差達10度！

今天白天北台灣溫度略回升，中南部日夜溫差則會達到10度以上。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-11-05 06:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天（5日）受東北季風及南方雲系影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，僅局部地區有零星雨；今天白天北台灣溫度略回升，中南部日夜溫差則會達到10度以上。

中央氣象局指出，今天中部以北及宜蘭低溫僅17至18度，南部及花東約19至20度，白天北台灣高溫約23至26度，中南部高溫仍可達28至30度，日夜溫差約10度左右，民眾需留意溫度變化增減衣物。

今天空氣品質方面，雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。另外雲嘉南及花東地區風速較強，局部地區將出現揚塵天氣。

氣象局提醒，受強烈東北風影響，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至12級強陣風，沿海並有較大風浪，浪高達3至5公尺，海上作業需多加注意。

週一（6日）東北季風減弱，北台灣溫度將逐漸回升，高溫上升至26至28度左右，中南部日夜溫差仍大。下週三東北風再增強，北台灣氣溫略降1至2度，迎風面北部及東半部仍有短暫雨，中南部則為多雲到晴。

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今天受東北季風及南方雲系影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，僅局部地區有零星雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）