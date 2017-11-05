魏應充劣油案定讞 祖厝「千萬油杉案」緩刑遭撤銷

2017-11-05 00:20

〔記者吳政峰／台北報導〕味全、頂新前董事長魏應充101年為了綠化祖厝，斥資千萬元購入禁止採摘、砍伐的台灣油杉，違反「文化資產保存法」，104年被彰化地院判拘50日，緩刑2年。緩刑期間，魏應充又因劣油案被智慧財產法院判刑2年定讞，台北地院日前裁定撤銷他的緩刑。

一名檢察官說，魏應充7月入監，本案拘役須等到前案服刑完畢才能接續執行，但他被判可易科罰金，除非他沒錢，否則繳完5萬元罰金就可了事；另因緩刑沒了，本案魏應充也會留下前科。

101年5月，魏應充與二哥魏應交為了祖厝風水與綠化，透過陳姓友人聯繫上擁有台灣油杉的羅增境、羅建村，雙方談妥以每棵12萬元交易，兩兄弟共買了36棵，總價432萬元。

同年7月，油杉被移植到魏家祖厝「成美文化園區」，兩人覺得樹不夠高大，繼續尋樹之旅，2個月後找到陳姓貨主，每棵售價28萬元，比上一批多出一倍多，兄弟倆不手軟，共花1008萬元買了36棵。

72棵珍稀台灣油杉，價值達1440萬元，由魏家旗下的「頂康」及「頂佳」兩間公司出資購買及栽種。

直到劣油案爆發，魏家成鎂光燈焦點，才有民眾發現魏家祖厝內種著珍貴的台灣油杉，向檢警檢舉。

彰化地檢署認定台灣油杉是文資法定義的自然紀念物，禁止採摘或砍伐，起訴魏應充及魏應交，兩人則辯稱誤觸法網；彰院判拘魏應充50日、魏應交90日，均緩刑2年，得易科罰金。全案未上訴。

今年4月27日劣油案定讞，魏應充被依詐欺取財判刑2年定讞，台北地檢署除啟動防逃機制，等到他入監後，還向北院聲請撤銷台灣油杉案的緩刑，日前獲准。