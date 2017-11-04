來台半世紀照顧千名身心障兒 呂若瑟盼成正港台灣人

宜蘭縣聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟（右），盼取得台灣身分證，成為正港的台灣人。（記者江志雄攝）

2017-11-04 23:30

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣聖嘉民啟智中心30年來照顧千名身心障礙兒童，創辦人是義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟，他來台52年，打算在此終老，最大心願是取得我國身分證，以身為台灣人為榮。

最大心願是取得我國身分證

聖嘉民啟智中心4日舉辦30周年慶公益路跑及愛心園遊會，77歲的呂若瑟，被問到有何願望？他回答說，希望成為正港的台灣人。

呂若瑟1965年來台，抵台初期，聽台灣人說話如鴨子聽雷，花了2年時間學中文，先在澎湖協助成立惠民啟智中心，後來轉往台灣本島，1987年在宜蘭創辦聖嘉民啟智中心，收容中重度智能及多重障礙兒童，提供早療、生活照顧、職業訓練。

中心招收第一期學員時，呂若瑟四處拜訪心智障礙兒父母，請他們把小孩交給中心照料，家長擔心孩子被賣掉而裹足不前，走訪500個家庭，最後只來16個小朋友，之後，孩子在此受到妥善照料，經口耳相傳，愈來愈多人把心智障礙兒交付給呂若瑟。

呂若瑟用流利中文、台語，與地方鄉親交談，因愛熱鬧，逢年過節常安排廚師外燴，透過辦桌讓他更貼近這塊土地，早年來台的天主教靈醫會會士多埋骨於此，呂若瑟也打算在台灣終老一生，擁有永久居留證的他，已向移民署申請台灣身分證，期盼儘速完成多年來心願。