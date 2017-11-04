中國親屬盼接過去享晚年 老兵：台灣才是我的家

2017-11-04 23:11

〔記者黃文瑜／台南報導〕「台灣才是我家！」台南永康復興里的老兵殷正茂今年87歲，日前透過民間的公益團體，及中國電視台跑馬燈找到自己失聯近70年的中國家人，透過遠端視訊，和家人聊天，能找到自己的家人雖然很開心，中國的家人也希望能將他接過去安享晚年，但殷正茂說，等明年天氣好再去看看，但我一定要回來台灣。

殷正茂說，16歲時正在進行對日抗戰，原本軍隊是要把2個滿18歲的哥哥帶去從軍，但當晚2個哥哥恰巧都不在，他就被軍隊帶著了。隨著軍隊還打過多次國共內戰，最後撤退到台灣。民國39年時還有和家人以書信聯繫，但家裡本身就算是中產階級有些土地，加上若有親人在台灣，都會被規為黑5類，家人因此要求別再聯絡，從此和家人失聯，即使開放兩岸探親30年，殷正茂說，「不敢，也不知怎麼再和家人聯絡」。

中國深圳市龍越慈善基金會推出「關懷抗戰老兵計畫」，該基金會人員剛好出差到復興里，殷正茂一時興起，寫了哥哥的字「正盛、正旺」給該基金會人員，透過中國當地電視台跑馬燈播送，殷正茂家人看見電視，大姪子拿出家譜核對，竟然認親成功，一家8人就到電視台和殷正茂進行視訊，大姪子透過微信打到復興里里長李鎮國手機，雙方進行通話，圓了殷正茂的認親夢。

「我想我家應該被批鬥掉了，以前的房子應該也不在了。」殷正茂懷念記憶中的老家，但依現實狀況評估他心裡充滿「近鄉情更怯」的矛盾，原本中國的家人是希望他儘快過去，但殷正茂說，自己年紀大有高血壓，加上中國的天氣不如台灣溫暖，擔心自己到中國情緒起伏太大就「回不了」台灣，雖然家人一直說要接他去過晚年，但他說，「台灣才是我的家」。