閒置工業地強制拍賣 「中小企業主的痛」盼政府了解

2017-11-04 22:46

〔記者黃文瑜／台南報導〕立法院三讀「產業創新條例修正案」，閒置工業地可強制拍賣，讓台南柳科、樹谷、永康3個科技園區廠商「有感」，因此稍稍有建廠動作，有業者認為是「推著走」的感覺，為了不讓土地被拍賣，「咬牙」也要建廠。廠商也坦言，訂單、稅金、資金周轉等問題，確實會影響建廠，希望政府在解決土地問題的同時，也能了解「中小企業主的痛」。

柳營科技工業園區廠商協進會理事長陳勝源說，有些廠商真的有建廠需求，但租地沒保障，土地簽約建廠幾年後不一定能續租，又要另外找地建廠，對於中小企業而言就是風險，因此，樂見政府有心解決土地問題，雖有2年緩衝，但現在「強制拍賣」的價格還不明確，中間的損失要由誰負擔？

有廠商質疑，自己是土地所有權人，台灣是民主國家又不是共產黨，自己的土地怎麼由政府強制拍賣？廠商坦言，現在不建廠完全不是為了炒地皮，園區裡的土地價格雖然會因為都市發展跟著漲價，但要賣地，自己也需要先建廠20％，「既然連20％都沒建，就表示沒有要賣」。

也有廠商說，「想建廠，但台灣產業環境吸引力小。」園區裡大多是傳統產業及中小企業，產品在國內需求有限，加上在台灣設廠一些稅金加起來，比投資東南亞國家還要多5％，如果有一筆錢設廠，當然會先選國外，台灣的廠就是希望訂單可以拿回來時再建，「能多蓋幾個廠房、多接一些單，誰不願意？」