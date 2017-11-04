維冠震災截肢勇士洪家益 仍愛買鞋「盼有機會穿」

2017-11-04 22:03

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我到現在還會買鞋耶！」維冠大樓受災戶洪家益在地震中，歷經20多次手術、雙腳自大腿根部截肢，洪家益說，這些日子以來民間的協助讓他有「被愛的感受」，知道一家人不孤單的，雖然現在雙腳截肢，但他還是會在網路上買鞋，「希望有一天有機會穿」！

出院後的路程並不好走，洪家益坦言，除了辛苦的身體復健，還要走出地震後心理的陰霾，經過206地震後，原本只要有點小搖晃，他和妻子就會很緊張，偶爾也會想像如果又發生地震該怎麼跑，才能保護一家人，「生活充滿恐懼」，但經過專業諮商，漸漸相信一家人是安全的，現在偶有小地震，他會與妻子對看，接著彼此安慰「沒事，沒事」，重新建立起安全感。

洪家益說大地震改變了他的人生觀，「我好像已經死過一次」，讓他更加珍惜與家人相處的時間，雖然無法像其它爸爸能把小孩扛在肩上出去玩，但是能把兒子用雙手舉起，就讓他心滿意足，「珍惜得來不易的時間」。

這一年多來，洪家益一家人都有民間自組的志工團體陪伴，並請專業諮商師、及復健師到洪家益的家中給予幫助，如今民間團體自籌的經費已經用盡，但該團體召集人長榮大學神學系教授吳慈恩評估，洪家仍需要一些協助，因為「全人的復原」，包含心靈、身體、回到職場是段長遠的路，目前醫材仍未發展到能為洪家益裝上義肢，但是洪家益樂觀的說，到現在還是很愛買鞋，希望有機會能再穿上。