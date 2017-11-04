高雄榮總醫護大跳「抖肩舞」 網友笑噴：院長是在抖腰嗎？

2017-11-04 22:25

〔記者方志賢／高雄報導〕洗腦神曲《Coincidance》威力「醫」起來！高雄榮總昨晚在臉書發布「抖肩舞」微電影，院長劉俊鵬及3位副院長張宏泰、鄭錦翔、鄭紹宇，率領上百醫護人員大跳「抖肩舞」，從各科室一路「抖」到醫院頂樓，可愛、逗趣模樣讓網友笑翻天！

2分多鐘的微電影po上網短短十多小時，就吸引上萬人點閱，上千則留言，網友說，「醫院有這樣可愛一面，佩服、佩服」、「心境好年輕的醫院」、「電影的最高潮果然在最後面」，還有網友說，「院長是在抖腰嗎？」、「看到院長副院長那兒笑死」。

影片先從外科部醫師開始「抖」起，接著家醫部、眼科部，婦產部醫護人員抖動時，字幕是「會扭又會生」，復健科「抖」動，旁白則是「今天復健科嗎」。

院長劉俊鵬及副院長張宏泰、鄭錦翔、鄭紹宇4位高榮高層，也都下海大跳「抖肩舞」，影片最後從各科室最後拉到高榮屋頂，以空拍機拍攝急診部人員一起在屋頂抖肩跳舞，完美收尾。

近來風靡全球的「抖肩舞」，是由參加過美國實境秀Joking Off的James和Matt創作，在網路流傳多時，洗腦旋律和搞笑的抖肩動作讓許多人爭相模仿。傳到台灣後也讓歐陽娜娜、林雨葶和喬布蕾等公開表演過。高雄榮總跟上潮流模仿也廣受網友好評。影片連結。