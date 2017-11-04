「鞭刑」逾2萬人附議 親歷者：比慘還難形容

據曾受過「鞭刑」的親歷者表示，「那種疼痛無法形容，如果有比『慘』程度更深的形容詞，就該用那個詞。」（歐新社）

2017-11-04 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前網友在國發會公共政策網路參與平台提案，建議對酒駕累犯以及性侵、虐童者追加「鞭刑」，已獲逾2萬2千人附議。法務部對此回應會謹慎看待此案。據曾受過「鞭刑」的親歷者表示，「那種疼痛無法形容，如果有比『慘』程度更深的形容詞，就該用那個詞。」

綜合媒體報導，曾受鞭刑的親歷者說：「我已經嚇得不斷抖動，就像一片樹葉。然後我聽見鞭子呼嘯，就像木板打在一面牆上。一秒鐘後，我覺得刑鞭咬進了我的屁股裡。我嚎叫、掙扎，好像一隻瘋了的動物。最後一鞭打完，我頭昏眼花，癱在刑架上。我流血的屁股疼得直抽動，好像著了火。」

據了解，目前全世界仍有鞭刑的國家或地區為30個，其中多是英國前殖民地或伊斯蘭國家，分別是阿富汗、安地卡及巴布達、巴哈馬、巴貝多、博茨瓦納、汶萊、多明尼加、格瑞納達、厄瓜爾、圭亞那、印尼亞齊省、伊朗、賴索托、馬來西亞、馬爾地夫、奈及利亞、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、獅子山、新加坡、索馬利亞、蘇丹、史瓦濟蘭、坦尚尼亞、東加王國、阿拉伯聯合大公國、葉門與辛巴威。

英國過去有鞭刑，直到1948年才修法廢止，但此前被英國殖民過的國家，則承繼了相關刑法，因此如新加坡、馬來西亞等地仍保有鞭刑制度。