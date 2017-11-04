五峰清泉公共設施竣工 盼提升旅遊服務品質

新竹縣五峰鄉清泉部落觀光資源豐富，縣政府及五峰鄉公所向觀光局爭取4000萬元，改善清泉風景區公共設施，現已全數竣工，希望提升旅遊服務品質。（記者廖雪茹攝）

2017-11-04 21:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府及五峰鄉公所，向交通部觀光局爭取4000萬元，改善清泉風景區公共設施，除了加強清泉入口意象，整修三毛故居周邊步道等設施，也在張學良文化園區增設戶外泡腳池，工程已全數竣工，希望提升觀光品質，迎接秋冬旅遊季的到來。

縣府觀光旅遊處表示，五峰鄉桃山村的清泉，因溪谷有溫泉湧出，泰雅族人稱為「ulay-mkilix」，意指「自然的熱水」，溫泉屬於無色無味的弱鹼性碳酸泉，為前往觀霧、大霸尖山的景點之一，每到秋冬層層山巒、秋楓片片，4座吊橋橫跨上坪溪，還有桃山步道、清泉步道和瀑布，觀光資源豐富。

為此，縣府提出清泉風景特定區觀光山城再生計畫，五峰鄉公所研擬清泉風景特定區整建工程計畫，各獲觀光局補助2000萬元，改善公共設施。

交旅處處長李銷桂表示，除了加強清泉風景區的指標系統，這次工程也改善風景區的入口意象，辦理清泉溫泉會館周邊綠美化，三毛故居周邊環境整修，用三毛詩文裝飾護欄；還在原有的將軍池外，在張學良文化園區內另增設一處戶外泡腳池及遮陽亭。

五峰鄉代理鄉長江長彬說，公所負責清泉入口到頭目廣場的人行步道改善、清泉步道整理等工程，目前已完工；其中，原在廣場擺設的攤販，為兼顧園區整體環境和村民謀生之道，經協調，公所同意在原住民族館前的公有地，在近日統一規劃10個攤位提供營業，但業者須自付租金和水電等費用。

縣府表示，美籍神父丁松青在清泉部落服務近40年期間，寫作並創作天主堂彩繪玻璃和原住民壁畫，三毛因翻譯他的著作來到五峰，跟著定居在今三毛夢屋。清泉擁有許多迷人的故事，並配合12月初張學良兩岸三館交流年會，希望提供優質的旅遊環境，帶動五峰特色觀光。

新竹縣五峰鄉清泉部落觀光資源豐富，縣政府及五峰鄉公所向觀光局爭取4000萬元，改善清泉風景區公共設施，現已全數竣工，希望提升旅遊服務品質。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府和五峰鄉公所結合地方，共同改善清泉風景區入口意象等公共設施。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府在原有的將軍池外，在張學良文化園區內另增設一處戶外泡腳池及遮陽亭。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府在原有的將軍池外，在張學良文化園區內另增設一處戶外泡腳池及遮陽亭。（記者廖雪茹攝）

五峰鄉清泉部落每到秋冬，層層山巒、秋楓片片，4座吊橋橫跨上坪溪，還有清泉步道等多條環山步道，是新竹縣原鄉的特色觀光。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府提出清泉風景特定區觀光山城再生計畫，獲觀光局補助2000萬元，已完成三毛故居周邊步道整修等工程。（記者廖雪茹攝）

已故知名作家三毛曾落腳五峰清泉，新竹縣政府整理三毛故居周邊環境，特別用三毛詩文裝飾護欄。（記者廖雪茹攝）