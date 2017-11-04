東北季風發威 今晚至明晨低溫17度 週一起緩回溫

今晚至明晨將是最低溫出現的時間，明早北台灣天氣將逐漸好轉，氣溫緩慢回升。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-04 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，全台各地在今（4）晚至明日清晨，為本次東北季風最冷的時候，中部以北約為17、18度，南部及花東約為19、20度。明（5）早北台灣天氣將逐漸好轉，氣溫回升一些，但中南部日夜溫差為10度左右，須注意溫度變化增減衣物。另外，輕颱丹瑞今早已登陸越南南部，強度持續減弱，對台灣不會有直接影響。

據氣象局預報，今晚至明晨將是最低溫出現的時間，中部以北及宜蘭低溫約為17、18度，南部及花東約19、20度，明白天北台灣溫度會回升一些，高溫約23至26度，花東為25至27度，中南部高溫仍可達28至30度。《天氣風險》指出，這波東北風明日起就會減弱，週一起各地高溫將開始回升。

氣象局指出，明受東北季風及南方雲系影響，北部、東半部地區會有局部短暫雨，但降雨會比今天緩和，而中南部大多為多雲到晴，只會有零星雨；另因強烈東北風影響，今晚至明天台南以北、東半部及各離島沿海與鄰近海域易有9至12級強陣風，沿海並有較大風浪，浪高達3至5米，沒有必要盡量避免海邊活動、避免意外發生，海上作業也請特別小心安全。

第23號輕度颱風丹瑞在今天（4日）早上已登陸越南南部，強度將持續減弱，對台灣不會有直接影響；提醒有計劃前往越南、寮國、柬埔寨等地旅遊的民眾，多加注意當地天氣動態。

空氣品質方面，明日高屏地區的空氣品質為紅色等級（對所有族群不健康），雲嘉南及金門地區為橘色等級（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒、懸浮微粒。

第23號輕度颱風丹瑞在今天（4日）早上已登陸越南南部，強度將持續減弱，對台灣不會有直接影響。（圖擷取自中央氣象局）

明日白天北部地區氣溫為18度至26度；中部氣溫介於19度至29度；南部氣溫介於20度至30度。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台各地紫外線指數均為低量級。（圖擷取自中央氣象局）