21歲孤女想圓獸醫夢 國際扶輪社獎助學金幫一把

嘉義大學獸醫系學生葉俐勻（右三）雖沒有父母、家人，但她樂觀上進，申請通過國際扶輪社3470區生命橋樑助學計畫，向獸醫夢想邁進。（記者王善嬿攝）

2017-11-04 19:31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕21歲的嘉義大學獸醫系三年級學生葉俐勻，國一時父親過世，自中國上海移民台灣的母親離家出走，葉俐勻因此被安置到社福機構，如今靠低收入戶補助支付生活費、學費，老師得知她的處境，推薦俐勻申請國際扶輪社3470區「生命橋樑助學計畫」，將獲4萬5000元獎助學金，讓她完成學業、一圓獸醫夢。

國際扶輪社3470區總監蔡正得說，這個計畫希望幫助經濟弱勢卻優秀的大學生，但不希望只給魚、還要給他們釣竿，陪伴他們成長，所以，不只致贈獎助學金，半年內還要上35個小時培訓課程，另外還由扶輪社友擔任導師，一名學生配有3個導師，對他們的生活、職涯提供意見與協助，未來也希望學生們再回饋社會。

蔡正得說，今年是他們首次實施「生命橋樑助學計畫」，雲林、嘉義、台南就有121名學生獲選，下任總監賴進發也將繼續延續計畫。

葉俐勻說，國一時父親中風過世，媽媽在父親過世後也沒了音訊，但她一路都有貴人幫助，所以希望從事醫學相關工作、幫助他人，原本她考上中山醫學大學護理系，大一又轉學到嘉義大學就讀獸醫系，未來想出國深造，很需要這筆獎助學金。

俐勻的導師、嘉義百合扶輪社長李淑娟說，雖說生命橋樑計畫只有一年，但俐勻之後有問題，她也都願提供意見跟協助。