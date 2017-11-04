國家文藝獎得主鄭清文逝世 享壽85歲

2017-11-04 18:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕國家文藝獎得主、作家鄭清文今天中午過世，享壽85歲。鄭清文的小說如《簸箕谷》、《玉蘭花》等都是從台灣人民的生活出發，充滿樸實誠懇的味道，綠光劇團今年即改編鄭清文的小說作品〈清明時節〉、〈苦瓜〉等而成同名舞台劇《清明時節》，鄭清文所寫的童話繪本如《燕心果》等更是蒐羅台灣民俗童話，為孩子打開一扇觀看台灣文化的門窗，鄭清文今年更曾與其他作家發起「支持調降文言文比例，強化台灣新文學教材」。

鄭清文長年好友、玉山社總編魏淑貞證實鄭清文今天中午驟逝消息，魏淑貞表示今天下午接到鄭清文女兒鄭谷苑來電，表示今天鄭清文到醫院接受例行復健治療，離開醫院不久，鄭清文略感身體不適，鄭谷苑立刻將父親送急診，急救40分鐘後，鄭清文仍不治逝世，鄭清文過世後，鄭谷苑立即將訊息轉知鄭清文好友、國家文藝獎得主李喬以及玉山社總編輯魏淑貞。

鄭清文與李喬兩人同屬台灣戰後第二代作家，兩人都是國家文藝獎得主，私下更是知交，李喬日前接受本報《文化週報》訪問時曾表示，鄭清文對外往往內斂寡言，他本人對外則是外向健談，但兩人聚在一起時，往往是鄭清文滔滔不絕，他則是靜靜聆聽；魏淑貞表示，鄭清文本人就如他的作品一般樸實誠懇，甚至在作家黃春明發起台灣作家為台灣孩子寫一本書的活動時，鄭清文也是第一批響應的作家，為台灣孩子寫有《燕心果》、《春雨》、《採桃記》等；鄭清文除了撰寫小說外，他也撰有多篇文學評論，並集結成冊，試圖為台灣文學找到定位，如《小國家大文學》等，就是強調文學對於國家文化形塑的重要性。

鄭清文成長於新莊，作品中常借用新莊過去的鄉村景致，也用文字留住那早已消逝在經濟成長中的新莊鄉鎮的味道，鄭清文曾認為「文學是生活、是思想、是藝術」，鄭清文的文字從不耍文藝腔而是樸質有味、情感動人，他的小說《三腳馬》英譯本於1999年獲得美國桐山環太平洋書卷獎小說獎，也是第一位獲得這項重要的國際文學獎肯定的台灣作家。

鄭清文畢業自台大商學系在銀行服務40餘年，在會計數字報表中以閒暇寫作，鄭清文對職涯的選擇也影響了導演吳念真，原來吳念真當初大學選念輔仁大學夜間部會計系就是效法鄭清文。