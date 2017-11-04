平埔巴宰族今辦傳統過年 盼正名儘快過關

「阿拉粿」是平埔巴宰族傳統美食。（記者佟振國攝）

2017-11-04 18:41

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮巴宰族今舉行傳統過年活動，以「走鏢」、「牽田」同樂，品嘗傳統美食「阿拉粿」，體驗與傳承平埔傳統節慶，針對行政院已提「原住民身分法修正草案」，增列平埔原住民身分，族人希望儘速落實，成為明年平埔過年的最佳禮物。

南投縣巴宰族群文化協會一年一度傳統過年活動於國立暨大附中舉行，巴宰族人依照傳統，由耆老敲鑼宣告過年活動展開，接著「走鏢」競技登場，20餘位青年男女參加，男、女各跑4、3公里，優勝選手可以獲得獎勵。

鎮內的平埔噶哈巫族、賽德克族、阿美族，以及遠從苗栗三義鯉魚潭趕來參加活動的巴宰族人，共同以傳統歌謠、舞蹈同樂，還有「牽田」儀式，眾人不分族群，手牽手圍成數個圓圈，共同跳舞歡唱，祈求來年平安順利。

中午族人一起製作平埔傳統美食「阿拉粿」，耆老帶著年輕族人遵循古法揉艾草糯米糰，包入煮熟搗碎的花豆餡，外層再包上用炭火烤至柔軟微香的香蕉葉，放進蒸籠蒸熟，新鮮現作的「阿拉粿」讓老一輩族人回味無窮。

族人表示，行政院「原住民身分法修正草案」已增列平埔原住民身分，族群與文化認同邁入另一里程碑，還需要立法院審議通過，希望儘速落實，明年就能以原住民身分歡度傳統過年。