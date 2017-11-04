盲人走讀蘆洲懷古 聽觸巷弄裡的人文故事

蘆洲愛鄉文化協會榮譽理事長洪希賢（前排右）向視障朋友解說蘆洲李宅的故事，並穿插先人早期建築智慧，以及上廁所、下廚房等由來，讓人增長見識。（記者吳柏軒攝）

2017-11-04 18:42

〔記者吳柏軒／新北報導〕金車文教基金會舉辦在地走讀活動，今天特地邀視障朋友踏上懷古路，規劃參訪新北市蘆洲區著名景點，如蘆洲李宅、湧蓮寺等，透過專家沿路解析，邊走邊遙想先人來台開墾故事及在地信仰傳統，聽聞一整個下午的巷弄人文。

金車文教基金會總幹事曾清芸表示，過去3年來舉辦「金車走讀、樂活99」活動，規劃介紹了35條主題路線，讓人邊走邊瞭解自己家鄉，但多在大台北地區，如今決定擴大範圍到新北市，今天先鎖定蘆洲區，以懷古風邀上百民眾踏入巷弄人文史蹟，更特地安排26名視障朋友共同參與。

蘆洲愛鄉文化協會榮譽理事長洪希賢說，自己在新北市三重、蘆洲等區推動在地文化30多年，國內外各式各樣的人都曾幫忙領隊講解，而在蘆洲有名的就有知名傳奇歌手鄧麗君故鄉、蘆洲李宅、湧蓮寺等人文內涵，盼每一場走讀，都能向更多人傳達保存史蹟、尊重傳統文化的理念，並把珍貴資產留給下一代。

走讀路線不僅囊括蘆洲最早宮廟－保佑宮，也參訪三級古蹟的蘆洲李宅，路過不再開放的蘆洲天主堂，更介紹盲友參觀蘆洲信仰中心湧蓮寺等，即使盲友視覺不便，仍專心聽著洪希賢的解說，讓思緒穿梭古今，把蘆洲人文、歷史、信仰等一一心領神會。

而洪希賢的解說更不時穿插先人智慧，如下廚房、上廁所的由來起源古厝建築規則；談到信仰則細數漢人各族對保生大帝、清水祖師、觀世音菩薩等不同信仰，以及媽祖信仰由來等，也聊到湧蓮寺去年萬兩黃金打造的純金佛像小故事，如額頭寶石是信徒發願從香港購來捐贈等，十分豐富。