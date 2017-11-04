遠航空服員被迫助選站台？ 她說是這名現任立委

2017-11-04 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕遠東航空近日遭控漠視員工權益、打壓工會，並遭踢爆公司曾以「出公差為由」，要求新進空服員為某黨立委助選，台灣綠黨青年部召集人曾柏瑜對此指出，當時讓遠航空服員站台造勢的，是現任國民黨立委羅明才，她也呼籲羅若是關心勞工權益，應站出來為空服員討回公道。

針對曾柏瑜的指控，立委羅明才尚未出面回應。

遠航企業工會近日走上街頭抗議「遠航資方打壓幹部、企圖殲滅工會」，並發布「懶人包」影片指出，遠航曾以「出公差為由」，要求新進空服員為某黨立委助選，甚至要求空服員「陪桌吃飯、幫長官倒酒水」等。除了有空服員現身證實此事，去年代表綠黨社會民主黨聯盟參選立法委員的曾柏瑜昨也在臉書發文，直指遠航空服員被要求站台助選的對象，就是當時也在新店參選的現任立委羅明才。

曾柏瑜質疑羅明才，「是靠著什麼『關係』要求這些空服員為你站台造勢？你知道這些空服員面臨多麼險惡的勞動條件嗎？」她也指出，「羅委員家庭動員遠航空服員為自己的選舉造勢早就不是第一次。在2011年時，羅福助也曾經動員空服員為他的選舉熱舞。」

曾柏瑜在該篇貼文中也指出，2011年停飛3年的遠東航空復飛，當時曾有新聞報導，指民航局曾考量飛安及資金因素，一度擔心遠航有再次停飛的風險，而遲遲不願讓遠航復航，但因時任遠航總經理、現任遠航董座張綱維曾經找前立委劉文雄擔任遠航董事長，後來又請託立委羅明才等人協調債權，政治靠山傳聞不斷，之後民航局才點頭同意。不過針對此事，時任交通部次長葉匡時則回應稱「沒有聽說」，並強調民航局審查過程沒有問題。

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