愛地球！台南「環境工作假期」 休假撿海洋垃圾去

撿拾海洋廢棄物，一起愛地球。（記者楊金城攝）

2017-11-04 18:21

〔記者楊金城／台南報導〕關心海岸環境，北門社區大學與南山人壽今天舉辦環境工作假期，召集約150多位夥伴在北門區王爺港沙洲淨灘，撿拾海洋廢棄物，一起愛地球，為海洋盡份心力。

休假沒出去玩，志工們反而響應環境工作假期，攜家帶眷寧可在沙洲曬太陽、吹海風，沿著沙灘撿起一個又一個的塑膠垃圾、寶特瓶、玻璃瓶、吸管，有些是藥袋、漁業垃圾，大伙高興為海洋、海岸環境做些事，讓這趟「假日出遊」變得有意義。

有別於一般淨灘活動，在淨灘過程中志工們也詳細記錄海廢垃圾的數量與種類，作為環境教育的一環，從記錄可以了解、追蹤海洋廢棄物的來源，再從日常生活中反省自己，思考如何減少垃圾的製造。

淨灘共撿拾了3090件海廢垃圾，光是寶特瓶就高達676件之多，玻璃製品605件次之，其它塑膠製品也佔了373件，可見寶特瓶與玻璃製品對於台灣周邊海域的環境危害相當嚴重。

北門社大執行祕書許成瑜表示，北門社大為了喚起民眾保護海岸的意識，8年來每個月都會召集環境志工到七股區頂頭額沙洲進行護沙監測，也不定期舉辦淨灘教育活動，這次淨灘移到北門王爺港汕，讓環境志工們也了解海岸環境的問題是台灣沿海都正在面臨的事情，過程中並讓小朋友了解到維護海洋環境的重要性，播下環境保護的種子。