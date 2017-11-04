中市守望相助示範觀摩演練 20績優隊伍參與

2017-11-04 18:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天在龍井區公所辦理一年一度守望相助示範觀摩演練，今年的演練輪由烏日警察分局，並由轄內20個績優守望相助隊進行示範，由市長林佳龍主持，他表示，市民對台中市治安滿意度達7成，在於警方與守望相助隊合作無間。

台中市有230隊里守望相助隊、18隊社區守望相助隊，共有1萬2690人，市府每一年都會舉辦守望相助示範觀摩演練，每年由1個警察分局遴選轄內績優守望相助隊示範演練，今年度由烏日警察分局負責辦理。

而今年的守望相助示範觀摩演練今天在龍井公所舉行，由其轄內20個守望相助隊進行示範，市長林佳龍主持，市議員吳瓊華、劉淑蘭、警察局長楊源明、民政局長周永鴻、龍井區長戴燕如、烏日區長林峰輝、外埔區長卓義騰、梧棲區長劉俊信、沙鹿區公所李順彬都到場參加。

活動一開始由山陽國小舉行太鼓表演，並安排守望相助隊進行「交通指揮手勢」、「反詐欺演練」及「巡守人員發現疑似酒駕路倒之狀況處置」等狀況劇；另仁德里照顧關懷據點銀髮長輩帶來「快樂農家」的表演，而整個活動花博的吉祥物石虎家族的好朋友歐米馬都參與其中。

市長林佳龍表示，台中市今年「每10萬人口犯罪指標案件發生數」及「每10萬人口全般竊盜發生數」都是六都最低。

林佳龍表示，警力有限，但民力無窮，市民對於台中市的治安滿意度達7成，而且持續成長，在於警民合作，而「民」就是守望相助隊的合作，感謝守望相助對台中市治安的貢獻。

林佳龍表示，很多里長也擔任守望相助的隊員，並請守望相助隊執勤，也要自我保護。

市政府表示，市府對於「里」守望相助隊「每月」編有4萬5千元的巡邏工作費，每年另編有3萬元的裝備費；對於「社區」守望相助隊每年編有3萬元的經費，支應守望相助工作所需，亦積極輔導「社區」隊轉型「里」隊，以爭取更多的經費補助。同時，將隊員由65歲上限放寬到70歲。

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