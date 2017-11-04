叛逆少年受車行師傅感召 當老闆也僱用弱勢孩子

張子鈞的「師徒制」，除傳授技術，也希望讓他們感受到「家」的溫暖。（記者廖雪茹攝）

2017-11-04 17:53

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣寶山鄉機車行老闆張子鈞，從小與母親相依為命，年少時一度叛逆，曾經逃學、打架、離家出走，甚至酒後毆打疼愛他的舅舅，傷透媽媽的心；但10多年前，他遇到修車師傅，從學徒做起洗心革面，如今他開店當老闆，也開始僱用單親和弱勢家庭的孩子，希望用過來人的經驗，引導誤入歧途的青少年走回康莊大道。

現年31歲的張子鈞表示，他出生單親家庭，是獨子，但小時候因為爸爸離家，媽媽忙於工作，在家沒人陪他，也感受不到親情的溫暖，心理很不平衡，因此上國中後開始逃學，和同學抽菸、打架，最後甚至離家出走，和江湖兄弟混在一起逞兇鬥狠。但日度一日，他對人生感到茫然。

張子鈞說，他開始四處打工，曾在便利商店、加油站和裝潢業工作，希望腳踏實地的生活，但有收入卻感覺到不溫暖，後來他在新竹市遇到一名修車師傅，問他「要學修車嗎？這裡欠人」，沒想到從此改變了他的人生。

張子鈞從學徒做起，每天早出晚歸，師傅除了教他維修機車，也教他做人處事的道理，師徒倆好像一家人般親密，讓他終於擁有「家」的感覺，一做就是7年。那段時間，他也積極修補和媽媽、舅舅的感情，浪子回頭，不但媽媽失而復得寶貝兒子，他也放下怨恨，照顧需要洗腎的年邁父親。

張子鈞說，退伍後，他到竹東另一間機車行工作，老闆娘對他疼愛有加，5年後更獲師母的援助，104年在寶山鄉開設自己的機車行，除了提供親切和專業服務，同時也延續師傅和老闆娘兩位貴人的恩情，陸續僱用幾個單親及弱勢青少年，希望透過切身經驗，讓他們感受到「家」的溫暖。