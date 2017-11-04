屏東風箏節開fun！國際好手鬥箏PK 親子野餐玩闖關

屏東國際風箏節今天開幕，高屏溪河濱公園的天空「箏」奇鬥豔，非常熱鬧。（記者羅欣貞攝）

2017-11-04 17:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2017屏東國際風箏節今（4）、明（5）兩天在高屏溪河濱公園登場，11日則移師到東港大鵬灣青洲濱海遊憩區，今天下午3點開幕時，吸引大批人潮，親子坐在草地上野餐，同時享受放風箏的樂趣。

屏東縣長潘孟安說，屏東擁有熱情的陽光、和煦的微風以及青山藍天，整治後廣大的高屏溪河濱公園，非常適合親子休閒活動，3天活動邀請國內外專業風箏團隊「鬥箏PK賽」，包括台灣、日本、法國、瑞典及德國的風箏愛好者，展現藝術風箏作品與精湛的放飛技巧，各具特色的造型風箏、硬板風箏及特技風箏同時在天空飛揚。

今年的主題風箏為「水果共和國」，由屏東縣內6所學校的美術班師生合力，在3.5米白色底風箏彩繪屏東最具代表性的6種水果，有蓮霧、鳳梨、芒果、木瓜、香蕉及檸檬，在今天開幕時共同放飛。

現在還有屏東縣特色產業市集、創意闖關及捐發票換風箏，以及親子彩繪風箏DIY、泡泡滿天飛、3對3籃球賽、樂樂棒球賽及自行車遊河濱，許多親子紛紛參加風箏製作教學及各項風箏體驗，縣府歡迎民眾明天把握機會來同樂。