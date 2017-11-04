「新社花海」11日登場 開幕後1週最佳賞花期

新社花海即將開幕，現場花況約開2至3成。（記者李忠憲攝）

2017-11-04 17:13

〔記者李忠憲／台中報導〕台中新社花海將在本月11日登場，為期2週，少了台中國際花毯節繽紛特殊的布置，花海將以天然呈現。農委會種苗改良場表示，目前大多數的花開約2至3成，最佳賞花期將在11日開幕後1週，歡迎民眾來賞花。

新社花海今年邁入第12年，每年均吸引大批人潮前往，雖帶來許多商機，但大塞車情況讓當地人苦不堪言。台中市政府為解決塞車狀況，去年讓國際花毯節與新社花海分家，移至后里環保公園舉辦，新社花海人潮果然減少，沒再出現塞車情況。

台中市長林佳龍趁新社花海開幕前夕，今天上午前往現場視察，直誇「天然的最好」！他表示，今年花海很不一樣，以休閒農業和文化觀光為主軸，不僅串聯在地社區、商圈及農業，同時將連結浪漫台三線、國際慢城計畫及明年世界花博，整體帶動地方發展及提升旅遊品質。

林佳龍也說，他希望花海不是只有撒種子，希望花卉、水果、園藝及農業等這些台灣之光，每年可以透過新社花海來呈現。

種苗改良繁殖場副場長李美娟表示，新社花海將在11日正式開幕，26日落幕，目前的花況除蕎麥花田已開8成，大片白色花毯有如韓劇《鬼怪》場景。另有可食地景區，栽植2公頃各類菜苗，打造出可以吃的蔬菜花園。其他包括大面積撒播的波斯菊、百日草等，需等到開幕時才會盛開，預估在開幕後1週是最佳賞花期。

種苗場表示，今年新社花海總面積約31公頃，包括景觀灑種區、精緻花草區、主題區、展場區等。往年展區總面積約35公頃，今年因需供應高粱種子給金門農民，因此目前有14公頃高粱田，已抽出金黃粱穗，不對外開放，民眾可遠望欣賞，此外現場也不搭建地上建物，將壯闊大地桌布，還給花花草草們。

現場鼠尾草已開2成。（記者李忠憲攝）

新社花海現場採簡單布置擺設。（種苗改良場提供）

新社花海現場以喜鵲造型做擺設。（種苗改良場提供）