張花冠幼時不愛讀書 只去百年書局隔壁吃漢堡

2017-11-04 17:13

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣第一家出版社、現代化經營的書局，是位於嘉義市中山路的蘭記書局，昨天蘭記書局史料論文集百年紀念版在台北市紀州庵文學森林館發表；嘉義縣長張花冠回憶自己小時候不愛讀書，常去蘭記書局旁的蓬萊食品店買豬排漢堡和雞排漢堡，隨後發言的嘉義市長涂醒哲說，自己比較愛看書，開玩笑說「有錢人吃漢堡，沒錢人買書」。

台灣第一家出版社在嘉義

一百年前（1917年），蘭記書局創辦人黃茂盛在嘉義市中山路經營臺灣第一家現代化書局，他在日治時代和戰後印製漢文讀本，教育臺灣同胞寫漢字、習漢文，投入心力保留漢字文化，與林獻堂中央書局、連橫的連雅堂書局和蔣渭水文化書局同列臺灣四大書局。

蘭記書局累積超過半世紀的出版品、各式主題的代銷書籍、圖書目錄、書店帳本、與書商的往復資料、圖章、剪報、書畫卷軸、照片和交友函件，幾乎等同於20世紀前半葉的臺灣出版縮影。

10年前多位學者透過閱覽及研究蘭記書局家族保留的珍貴史料、整理分析及討論後，集結出版「記憶裡的幽香：嘉義蘭記書局史料論文集」，百年紀念版訪問「蘭記」第三代黃寶慧，補足內容，終於在11月出版。

張花冠說，小時候不愛讀書，在「蘭記」最常買的是文具，買的第一本書書名是「聰明的小母雞」，其實比較常在書局旁邊買漢堡；她說，蘭記百年前以現代化行銷手法銷售書籍，並創立「漢籍流通會」，以會員借閱次數了解讀者的閱讀習慣與受歡迎的圖書類型，就是現在「大數據」的概念；涂醒哲則說，他比較愛看書，有錢人吃漢堡，沒錢人買書，漢堡吃下去就沒了，書可以看很久。