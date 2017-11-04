台中二重溪又見魚群集體暴斃 疑上游工程阻水惹禍

北屯區二重溪大量魚群暴斃，死魚佈滿河面。（謝家宜提供）

2017-11-04 17:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中北屯區二重溪又傳出大量魚群集體暴斃，今天被發現魚屍佈滿溪面，令人觸目驚心，環保局初步調查疑似上游疏浚工程阻隔水流，下游缺水且溶氧量不足，造成魚群缺氧致死，至少清出600公斤死魚，已採驗水質並進一步追查開罰。

二重溪河段去年4月因上游成衣廠大火，染劑排到溪中導致大量魚群暴斃，現又有魚群集體暴斃，從太原路附近從景賢六路至八路的溪段，遍佈魚屍，市議員謝明源服務處主任謝家宜今天接獲民眾通報到場查看，發現水位甚淺，水流停滯不動，幾乎是一灘死水，魚群難以存活。

環保局稽查大隊長王宗邦指出，3日晚間接獲通報派員查看，現場無工程單在施工，初步採樣水質發現酸鹼值、溫度、重金屬無異常，但水中溶氧量僅1.63mg/L（2mg/L以下會造成魚群死亡），造成魚群缺氧集體死亡。

環保局查核無可疑工廠違法排放廢水，詢問附近民眾在上月30、31日，水利局委外包商進行疏浚工程，溝渠土石阻隔水流，造成下游缺水，流量不足、水位過低，將行文水利局調查並在施工時注意基礎水流量，隔天清潔隊也進行捕撈工作，清出600公斤死魚。

王宗邦說，工程單位施工造成水質混濁、污染，可依水污法開罰3萬至300萬，如果是截斷水則要依水利相關法規查處，環保局將加強稽查，並待進一步水質報告出爐會進一步究責，如果當場查獲施工污染，則會依法開罰。

謝家宜和附近居民說，該溪段生態佳、魚群豐富，卻一再發生人為事件導致魚群集體暴斃事件，希望工廠或施工單位能謹慎愛護，相關單位能加強稽查。