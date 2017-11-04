勞部雲嘉南分署「職訓風華展」 表揚6傑出校友

2017-11-04 16:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南職訓中心是勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的前身，成立32年來已成為國家培訓技術人才的搖籃，今天舉辦職訓風華展，許多學員回娘家，分署並首次表揚6位傑出校友，為學員樹立學習的楷模。

職訓風華展舉辦到13日，利用文字襯托照片影像，帶領民眾走入分署歷史時光機，和新、舊職訓學員一同回味難忘的職訓時光。

分署並首次表揚6位從職訓畢業的傑出校友：機電整合蔡競寬、家具木工張君豪、銲接林建宏、消防安全設備管理賴思樺、CNC車床林承頡、工業控制鄭有成，他們勇於翻轉人生的精神，憑著手中技藝在職場發光發熱，堪稱職訓成功最佳典範。

其中年僅30歲的林建宏，在雲嘉南分署接受培訓焊接，參加全國賽、國際技能競賽，以優異成績保送國立大學，還拿到「一般手工電焊」及「氬氣鎢極電焊」二張甲級證照，讓他進入職場待遇遠勝一般焊接學徒，去年他和朋友創業還當起老闆。

林建宏說，只要不怕苦，努力學習，黑手也能出頭天，他也鼓勵民眾善用職訓資源，進入職場前先把自己準備好。

雲嘉南分署長柯呈枋說，職業訓練32年來已培訓近20萬人次投入就業市場，而為因應新型態產業挑戰，訓練課程也不斷創新，像結合智慧資訊的電腦應用、手機APP，配合政府5+2創新產業政策，也有綠能科技、農業創新、智慧機械等職訓專班，才能培育產業需要的人才。