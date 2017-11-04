彰濱電鍍專區3期土地降價 業者無感

經濟部工業局和彰化縣政府規劃彰濱工業區崙尾區第3期電鍍專區。（記者張聰秋翻攝）

2017-11-04 16:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕經濟部工業局和彰化縣政府規劃彰濱工業區崙尾區第3期電鍍專區，土地售價調降近1成，但基本開發面積由原250坪提高1倍到500坪，購地成本太高，業者反映買不起，態度轉趨觀望。

全台目前就只有彰濱工業區鹿港區和崙尾區設置電鍍專區，1996年開發至今21年了， 1、2期佔地45公頃，第1期21.1公頃於2013年售罄，第2期23.8公頃分A區和B區推出，前年（2015年）售完；第1期土地早已建置完成，工廠運作多年，2期土地熱銷搶購，抽籤者得手轉賣馬上現賺一手，但多數土地目前閒置，建廠運轉家數少。

依照工業局規劃，3期崙尾區電鍍專區，坵塊面積約75公頃，其中，公共設施用地約21公頃、可售地約54公頃，共劃分230個坵塊，當中面積小於550坪坵塊有147個。

廠商反映售價過高，工業局因此研議降價，由原本每平方公尺1萬5000元到1萬6500元，降為每平方公尺1萬4000元到1萬5000元，降幅6％至10％，今年10月16日工業局辦理預登記公告，至11月14日受理截止。

但不少電鍍業者說，3期土地雖調降後還是比1、2期貴，1期每坪才2、3萬元，2期每坪4萬7000元到4萬8000元左右，3期換算成坪數計價，每坪調降後還要4萬6281元到4萬9587元，基本購買單位數500坪，是2期250坪的兩倍之大，成本太高，投資風險大。

彰化市張姓電鍍業者說，2、3年前，縣府雷厲風行查察偷排廢水，強力大執法下，10家倒了3、4家，可以存活的也因為處理廢水成本提高，利潤不若以往，不少同行高價搶購2期電鍍專區土地，目前套牢，土地還未開發。

張姓電鍍業者說，彰化縣和台中市是電鍍業重鎮，第1代經營者交給第2代經營，第2代年輕人面對環保稽查和罰單壓力，不願意承接，3期電鍍專區土地開發面積太大，成本高，一般中小企業難負荷，除非大企業或集團才有本錢一搏。

對此，彰化縣政府建設處說，若投資成本不足，可考慮先承租，這次標售辦法中，優先受理彰化縣境內廠商的申請，並依「承租優先於承購」的原則辦理，每平方公尺租金每月約為33元，換算500坪，每月租金約5萬5000元，相當划算。