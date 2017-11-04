長庚大學全校運動會 「seafood」混進啦啦舞競賽

2017-11-04 16:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］長庚大學今天舉辦「第31屆全校運動會暨親子日活動」，啦啦舞競賽及各項賽事接續登場，各系所廣邀校友們返校同樂，校方也首次舉辦「讓世界看見長庚」校友餐會，凝聚畢業校友的情感。

校運會開幕式上午8點半開始，因天氣不穩、飄著細雨，移師到室內運動館舉行，校長包家駒宣布校運會開始後，由拔河總決賽打頭陣，在激烈競爭後女子組由化材系拿下第一名，男子組則由電子系蟬聯冠軍。

校運會的另一波高潮則是「啦啦舞競賽」，全校18個系共組成16支隊伍參賽，學生創意盡出、祭出各種吸睛道具，連時下熱門的新聞議題也融入啦啦舞中，台下觀眾一聽到「感恩seafood」瞬間引爆笑點，直說：「seafood也混進啦啦舞了！」

校方表示，長庚大學從1987年創校至今，已有超過2萬7000名校友，今年首次舉辦「讓世界看見長庚」校友餐會，吸引各學院校友響應、認桌，以實際行動表達對母校的支持，醫事技術學系校友、屏東科技大學生物科技系副教授顏嘉宏，也專程北上參與並加碼捐款8888元，一來希望母校一路「發發發發」，二來期盼拋「磚」引來更多的「玉」，號召更多校友支持母校發展。

包家駒表示，校友餐會別具意義，活動所得將用來補助弱勢學子參與國際學術、設計競賽，讓更多人看到學生的優異表現。