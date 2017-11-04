重大車禍生命徵象停止23分鐘被救活 三立記者尋獲恩人

死而復生的三立新聞記者傅家慶，在各方的幫助下，順利找到圖中穿著迷彩褲的救命恩人張慶龍。（圖擷自爆料公社）

2017-11-04 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕勇奪曾虛白新聞獎的三立新聞記者傅家慶，在今年5月4日發生重大車禍，「因股動脈斷裂，身上的血幾乎流光，到院前死亡」，但經過醫護人員專業拚命搶救下，在生命徵象已停止23分鐘後，奇蹟被救活生還，傅家慶表示，除了感謝醫護人員，還想尋找一名當時在救護車到達現場前就對他施予急救的「幕後英雄」，就在網友分享與新北市消防局的幫助下，今（4）日終於順利尋獲救命恩人，讓傅家慶內心相當激動。

一名網友將三立報導節目《消失的國界》記者傅家慶找尋恩人啟示轉貼至臉書社團《爆料公社》，傅家慶在上週曾虛白新聞獎頒獎典禮上致詞：「今年5月4號，早上9：43分，我在上班途中，騎車行經中和中山路二段313號時發生嚴重車禍，造成股動脈斷裂，當場幾乎流光身上的血，到院前死亡。你經過現場，見到躺在血泊中的我，沒有懼怕，發揮自己受過的急救訓練，及時對我CPR『在中和消防隊救護員張加靖與李文龍趕到現場的這三分鐘空檔，是你的專業與勇氣創造了我能奇蹟重生的緣起』，才讓後續救護員與雙和醫院李飛鵬院長、程毅君副院長、林正欣主任及柯玉誠主治醫師團隊，繼續把我搶救回來。」

傅家慶藉由公開場合，請求各方協尋這名恩人，稍早前臉書專頁新北消防發爾麵指出：「新北消防發爾麵終於找到他，竟然是前員山消防分隊義消張慶龍先生」，傅家慶也在臉書最新動態寫下：「找到救命恩人了！我調適一下心情，等等聯繫。謝謝張慶龍先生，你是人間菩薩！」字裡行間透露出激動的情緒，許多網友也替他感到開心。