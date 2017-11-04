時隔52年 李梅樹畫作《愛孫》本尊現身！

新北市文化局舉辦李梅樹畫展，邀請李梅樹1965年畫作《愛孫》的3位主角人物出席，分享爺爺的創作故事。畫中及照片人物從左而右分別是李百峰、李百蕙與李百真。（記者賴筱桐攝）

2017-11-04 16:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕藝術家李梅樹在台灣美術史佔有一席之地，留下無數珍貴創作，新北市藝文中心即日起至明年1月2日，展出李梅樹經典鉅作，今天開幕式上，文化局邀請李梅樹1965年畫作《愛孫》的3位主角人物出席，分享爺爺的創作故事及兒時擔任畫中模特兒的趣事，時隔52年，當年稚嫩的小男孩、小女孩，已蛻變為成熟穩重的大人。

新北市文化局局長林寬裕說，李梅樹是新北市首屈一指的畫家，以寫實繪畫傳達自然親切的情感，常以生活周遭人物為題材，這次與李梅樹紀念館合作，展出16幅以女性肖像為主題的作品及數張攝影作品，一虧當代台灣女性的千姿百態。

李梅樹育有5女3子，家族開枝散葉，《愛孫》的主角人物是長子李景暘子女，分別為百真、百峰、百蕙，當時僅5到9歲，《愛孫》描繪李梅樹享受含飴弄孫的天倫之樂，桌上擺滿飛機、火車、汽車等象徵現代文明的玩具，與牆上國父誕辰紀念日的日曆形成巧妙隱喻，反映戰後反共復國思想深植民心的政治氛圍。

李景暘大女兒李百蕙回憶，當年才小學一年級，只記得爺爺叫他們幾個孩子「不要動」，也不曉得站了多久，那是她第一次擔任畫作模特兒，感覺很新鮮，以前只看爺爺畫別人，自己能成為畫中主角，心裡很高興。

她還加碼爆料，「桌上玩具全都是弟弟百峰一個人的」，透露早期傳統家庭男性在家中的地位。