助星計畫再發召集令 「蘇打綠」團長帶來行動錄音室新體驗

今天下午培訓由何景揚親自授課，分享自身「音樂夢」經驗。（記者王駿杰攝）

2017-11-04 16:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府、新竹家扶中心與「蘇打綠」團長何景揚（阿福）推動為期一年的「助星計畫」，結合7名藝術表演者到新竹義務教孩子音樂、舞蹈、戲劇表演，並帶來「行動錄音室」體驗，市府社會處今天發起第二波召集令，邀請更多孩童一起築夢、造夢，希望透過不同領域的藝術工作者協力，打造專屬孩童的舞台，讓他們勇敢追夢。

市長林智堅指出，何景揚得知有不少家扶中心孩童想學表演藝術，卻苦無資源，因此創立「助星計畫」，邀請有才能的表演者無償為孩童付出，受到熱烈回響，首波28位小小「星兒」參與每週六的培訓，已經從最初的靦腆害羞模樣，逐漸蛻變成創意展現、自信神情。

今天下午培訓由何景揚親自授課，分享自身「音樂夢」經驗，將「行動錄音室」加入課程體驗，他說，知名歌手韋禮安日前發表「韋談weitalk」便是採用行動錄音室設備錄製。藉由錄下孩童的聲音消除他們對麥克風的恐懼，並瞭解正確使用麥克風的觀念，透過反覆聆聽錄音，藉此認識及接收自己聲音傳達到別人耳朵的感覺。

社會處長陳雪慧指出，助星計畫培育孩童才藝，讓他們勇於站上舞台，助星募集截止日期到十五日，詳情請洽：03-5352151。