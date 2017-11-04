補助家戶設太陽能板 中市府明年編570萬元預算

2017-11-04 15:48

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院提出「綠能屋頂，全民參與」方案，台中市政府經發局也在明年編列570萬元預算，補助家戶設置太陽能板，每瓩補助1萬8千元，每案最高補助30萬元。市議員則提醒市府，該政策涉及違建、建築物結構安全等問題，經發局應與相關局處橫向協調，讓政策得以順利推動。

市議員蔡雅玲、謝志忠指出，「綠能屋頂，全民參與」政策，中央初步規劃中，而頂樓設置太陽能板可能涉及建築安全結構、消防安全、頂樓建物產權、光電廠商認證安全把關，以及設置後會不會被追稅等問題，尤其違建也可申請補助，牽涉層面很廣，市府必須建立完善的配套措施。

市議員張玉嬿也說，台中適合發展太陽光電，除了補助家戶，工廠因面積大且擁有財力，本身就是用電大戶，經發局應鼓勵工廠在屋頂自力設置太陽光電。

經發局長呂曜志表示，已在明年預算編列570萬元補助家戶設置太陽能板，每瓩補助1萬8千元，每案補助上限最高30萬元，以帶動民間單位參與，並視業務推動成效再加碼。至於鼓勵工業部門種電部分，市府要求與台電公司契約容量800瓩設置容量以上用電大戶，自公告日起3年內完成裝設契約容量10％以上的太陽光電、風力發電及其他綠能設備，預計445家全數完成後，每年裝置容量可逾2萬瓩，相當於減碳1.4公噸。

都發局也表示，市府訂定已領得使用執照的建築物，增設屋頂太陽光電設施請領雜項執照的違章處理原則，放寬違章建築僅對太陽光電設施的位置範圍予以查驗，有利於綠能設備的設置。