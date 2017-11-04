新竹米粉遇上新住民手藝 6異國口味料理新體驗

36歲、來自中國的丁琪來台10多年，今天活動她特別料理麻辣口味米粉讓民眾品嘗。（記者王駿杰攝）

2017-11-04 15:59

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹米粉遇上新住民的料理手藝！新竹市府社會處今天舉辦「世界米食饗宴」活動，邀請本市新住民運用新竹在地食材「米粉」做出6種異國口味的米粉料理，讓近2百名參與民眾品嘗到不同國家的料理，也對於新住民文化更加了解，達到趣味的文化融合。

36歲、來自中國的丁琪來台10多年，有一對可愛的子女，她對烹飪很感興趣，經市府培力與自身努力考到丙級廚師證照，因為家鄉寒冷，家家戶戶都愛吃麻辣火鍋，今天活動她特別料理麻辣口味米粉讓民眾品嘗。

社會處長陳雪慧說，米粉是新竹在地特產，新住民家庭服務中心共邀請6個國家的新住民，以母國的食材香料烹調出創新米粉料理，其中，新住民扶馨關懷協會理事長陳鑀枚更做出馬來西亞咖哩口味米粉，率先用美食串起不同國家文化。

陳雪慧指出，新住民家庭服務中心及新住民照顧服務據點會針對新住民個人及家庭辦理培力課程、親子活動，同時帶領新住民進到社區或校園宣傳，每年服務約230戶新住民家庭關懷訪視服務、辦理55場次活動，除讓新住民熟悉台灣文化，也希望台灣民眾能夠解新住民文化，進而懂得尊重和包容。

市長林智堅指出，目前竹市有近9千名新住民配偶，市府透過生活適應輔導、醫療生育保健、協助子女教養、提升教育文化、健全法令制度等政策、服務，讓新住民更熟悉台灣生活環境。