過完萬聖節沒卸妝去看病 「安娜貝爾」一臉哀怨網笑翻

小男生被媽媽打扮成安娜貝爾出席萬聖節活動。（圖翻攝自「爆料公社」臉書粉專）

2017-11-04 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕原來恐怖娃娃也需要看醫生？有名媽媽將寶貝兒子裝扮成安娜貝爾，出席萬聖節活動，但因結束後趕著去看診，來不及卸妝，只好「就這樣」帶著他去找醫師叔叔。照片上傳臉書短短時日，隨即吸引逾4萬7000個按讚，笑翻網友，這名媽媽怕兒子長大後會恨她，還特地拜托「各位大大嘴下留情」。

照片中這名小男生，頭戴雙辮子褐色假髮、身穿白色紗質小洋裝、腳穿白色長襪與有跟的紅鞋，上頭各有一至兩個大小不一的蝴蝶結，臉上還用粉紅色、黑色素材，畫出塞紅、粗眉、煙燻妝、鼻影、大雀斑及鬍子，嘴唇也塗上暗紅色口紅，從表情可以看出，他有點無奈又哀怨，逗趣模樣似乎連被瞪的醫生也忍不住偷笑。

男童媽媽在貼文中指出，「一個單純萬聖節的活動結束，然後看診的時間快到了，來不急（及）卸妝的小孩就這樣在各大社團出現了看診的照片。我只能說網路好恐怖」，她只是「想保留小孩一個回憶而已」，且「好不容易溝通他扮這個角色」，未料竟意外成為「網紅」，甚至擔心兒子會受到影響，特地「浮出水面」請大家「嘴下留情」，「別攻擊無辜的孩子」、「我不想以後兒子會恨我」。

許多網友見照直呼，「兇狠的眼神可愛到爆」、「太有喜感了！媽媽也太厲害了！」、「太有創意了」、「笑到美叮美噹」、「醫生叔叔當天看診應該抖個不停吧」」、「這造型不錯100分」、「覺得以後是黑歷史」、「求醫生北北及病患的心理陰暗面積」，男童的逼真樣貌，連他媽媽都覺得不可思議，笑稱「嚇人嚇到上癮了」

「盛裝打扮」的小男孩乖乖坐在椅子上，讓醫師看診。（圖翻攝自「爆料公社」臉書粉專）

小男童一臉哀怨坐在診療椅上，眼神還若有所思地看向遠方。（圖翻攝自「爆料公社」臉書粉專）