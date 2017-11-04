腳傷忍痛示範健康操 周美青自嘲「殘而不廢」

中華民國兒童及老人照護協會與雲嘉13間長照機構簽訂合作協議。（記者林宜樟攝）

2017-11-04 15:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中華民國兒童及老人照護協會今天在稻江科技暨管理學院與13間雲嘉長照機構簽約，未來將提供各項活動及服務，提升長輩生活品質；協會志工、前第一夫人周美青出席活動，雖然因腳扭傷行動不便，仍示範「坐姿健康操」，讓長輩瞭解在座椅上怎麼運動，她也開玩笑說，「是殘而不廢」。

周美青示範坐姿健康操。（記者林宜樟攝）

中華民國兒童及老人照護協會理事長劉銀冰說，協會結合醫療專業人員、困難趾甲照護團隊、稻江科技暨管理學院、崇仁醫護管理專科學校，為長照機構內的老人家服務，還會安排園藝、才藝課程，並在假日舉辦親子活動等，減緩長輩智力及肌肉關節功能退化。

周美青示範坐姿健康操。（記者林宜樟攝）

由於許多高齡長輩行動不便，稻江師生設計適合長者的坐姿、站姿能量律動健康操，並由周美青及劉銀冰示範，依照節拍舉起雙手、按摩胸腹，或是伸展四肢，雖然只是坐著運動，但約十分鐘不間斷的運動仍讓許多台下年輕人說「真的很累，會出汗」。

周美青示範坐姿健康操。（記者林宜樟攝）

協會表示，已拍攝健康操示範帶，會提供長照機構及社區關懷據點使用，並出版老寶貝照護要點手冊，讓工作人員及家屬瞭解如何照護家中長者。