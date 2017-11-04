第10屆金車青年油畫獎 施金宏《這城市龍井》奪冠

金車青年油畫獎今天頒獎，台中教育大學學生施金宏以《這城市龍井》奪冠。（記者林曉雲攝）

2017-11-04 15:32

〔記者林曉雲／台北報導〕為提供青年藝術家展現才藝的舞台，第10屆金車青年油畫獎今天舉行頒獎典禮，本屆徵件主題為台灣風景畫，以油畫作為媒材，繪出心中的台灣印象，共有86件參賽作品，18件作品獲獎，台中教育大學學生施金宏以作品《這城市龍井》奪得風景組首獎、獎金10萬元。

金車文藝中心總監張瑋特表示，10年前文藝中心尚未成立，藉舉辦金車青年油畫獎來挖掘在地青年藝術家，金車認為要走向國際讓世界看見，必須更堅持台灣本地采風，但為了擴大鼓勵對象，金車青年油畫獎今年是最後一屆，明年將更名為金車油畫獎，開放年齡上限，獎金增加一倍為20萬元，讓油畫藝術家的交流可以更豐富。

第10屆金車青年油畫獎風景組首獎得主25歲施金宏，以作品《這城市龍井》，描述台中大肚山上眺望的景色，從寧靜的山上看著熱鬧的城市，每棟房子的風貌有所不同，代表了每個人對家的定義不同，彷彿看見大家為了生活與夢想在城市某處各自奮鬥，為了理想而更加努力，為建立自己的家庭，讓孩子們有舒適的歸屬而辛勞，像是看見自己人生的縮影，提醒自己並不孤單，還有許多人如同他一般在這城市找尋自己的意義，為了那目標不懈的前進。

施金宏受訪表示，他從台北到台中讀書，他曾讀逢甲大學一年再轉入台中教育大學，以更專注在油畫創作中，在大肚山上看到台中風景，以寫實為主，但營造出一種藍色基調朦朧的氣氛，背後有想要表達關注台中的空污問題，未來將繼續以油畫創作為主，畢業後想給自己5年的時間，努力存出國進修基金。

風景組特優得獎者為李汶芯《老梅綠石槽海岸》，以各種方式留下那片海，為的只是從小到大的那段家人們與海的回憶，希望能將它保留在家人的心中。成定瑜《真愛重現》是位於阿里山姐妹潭內的「永結同心」，兩株老檜木的樹頭與根很巧妙的連成一個大心形，是許多情侶合影留念的地方。

人物組特優得獎者為蕭博文《街頭戲偶師》以街頭戲偶師透過不同的傀儡及配合各種曲風的舞蹈，舞動的是觀眾及最貼切的生活。吳宏德《海上淘金》述說野生鰻苗順著黑潮洄游到東部溪流的季節，漁民們為了養家餬口，維持生計，用生命去搏浪。得獎作品即起將在金車文藝中心展出。

金車青年油畫獎今天頒獎，台中教育大學學生施金宏（右）以《這城市龍井》奪冠，金車文藝中心總監張瑋特（左）頒發獎座。（記者林曉雲攝）