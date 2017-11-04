苗栗高鐵特定區土地頻流標 縣府行銷出奇招

2017-11-04 15:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕高鐵苗栗車站特定區區段徵收的住宅區土地，自前年12月曾標出土地後，至今年10月底連續21次標售均流標，苗栗縣政府為了刺激買氣，還成立「土地開發行銷專屬網站」，縣府地政處今天辦理「建構便捷新商圈、營造富麗新都心」健走活動，吸引500多人參加，盼透過健走，認識高鐵周邊環境，刺激人氣投標。

地政處今天舉辦健走活動，以客家圓樓為起點，經高鐵六路走至英才書院，折返客家圓樓，全長約4.6公里，一早由縣長徐耀昌鳴槍出發，因天氣不錯，吸引大批民眾參與，途經高鐵車站及新港國民中小學，沿途並設有補水站，盼藉由健行活動，行銷苗栗高鐵特定區住宅區用地。

地政處指出，苗栗高鐵特定區開發面積約205公頃，以區段徵收整體開發方式形成完善的公共設施，目前還有14筆住宅區用地未標出。

苗栗高鐵特定區內有台鐵、高鐵共站形成苗栗縣境內交通轉運中心，與媲美韓國清溪川的北勢溪親水廊道，更有策略型產業大規模發展腹地及5項聯外道路系統，具備產學、人文、安養等設施，將形成文采匯集之新都心。

地政處說，後龍高鐵區開發後，已陸續推出3個建案，於新東路與高鐵六路路口亦有7-11便利商店，漸有發展為新都中心的趨勢，盼有興趣者能踴躍投標。