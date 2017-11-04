國際武林大會 千人齊聚宜蘭打太極

「紀念太極宗師熊公養和百秩晉30誕辰國際武術交流觀摩大會」，今日在宜蘭運動公園體育館登場，共湧進千人齊聚，在館內打拳、練劍。（記者林敬倫攝）

2017-11-04 15:08

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣擎宇武學研究協會辦理的「紀念太極宗師熊公養和百秩晉30誕辰國際武術交流觀摩大會」，今日在宜蘭運動公園體育館登場，共湧進千人齊聚，在館內打太極拳、太極劍及太極仗等武術，參與者除了有5歲男童，還有來自美國及馬來西亞的外國人，儼然是場國際級「武林大會」。

今年是太極宗師熊養和130歲的冥誕，全國各地包含韓國、中國、馬來西亞及美國等國際武術界與名家共千人，為紀念一代宗師，今日群聚宜蘭運動打太極，活動由宜蘭縣擎宇武學研究協會舉辦，中華民國太極拳總會直屬第26支會協辦。

大會今年已邁入第3屆，會長同時也是中華熊氏太極拳協會榮譽理事長的林朝來，是及熊養和的弟子，他說，今年除了來自全國各地的拳友、師父的徒子徒孫參加外，還擴大為國際級，來自世界各地的拳友一同為師父慶壽，發揚太拳運動，進行無形文化資產傳承。

林朝來說，太極拳創始並非以健身為主，而是以武術為主，能要求到以柔克剛、四兩撥千斤，以最快的速度打擊更快的敵人，花最小的力量打擊強大的敵人，甚至以最少的人數打擊最多數的人，所以能以一擊眾。

林朝來指出，由於太極拳注重氣與力結合，用氣來調節，能定靜安慮得，把精氣神固守在身上，讓人去老返童、祛病延年，由於練拳讓人沒病身體健康，加上擁有了好心情，的確能達到凍齡的目的。

「紀念太極宗師熊公養和百秩晉30誕辰國際武術交流觀摩大會」，今日在宜蘭運動公園體育館登場，共湧進千人齊聚，在館內打拳、練劍。（記者林敬倫攝）