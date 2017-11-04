恐龍妹為愛化妝減肥 追到冰山學長當枕邊人

Dora Kong分享自己「融化」冰山學長到現在結婚，成為夫妻生兩個孩子的心路歷程。（圖擷取自Dora Kong臉書個人帳號）

2017-11-04 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕打破一般男追女的刻板印象，目前21歲，來自馬來西亞的Dora Kong在臉書上大方分享自己「融化」冰山學長到現在結婚，成為枕邊人生兩個孩子的心路歷程，讓人感到好勵志！

綜合媒體報導，Dora Kong說：「當時我是一個名副其實的恐龍妹，也不知哪來的勇氣，就展開了一連串猛烈追求......。」Dora Kong在文中提到，14歲時喜歡上這位剛轉學過來，個性相當酷的「冰山」學長，藉機要到學長電話號碼後，便經常用手機傳送各式各樣的笑話訊息，或轉發「給你珍惜的人」的曖昧訊息給他；當時有MSN的通訊軟體，一看到他上線就會傳私訊給他，但是他的反應都相當冷淡且已讀不回。

綜合媒體報導，Dora Kong雖然期間表白過很多次會感到挫折，但又進一步出擊，就是直接到學長常去的網咖「堵」他，加上不時掏錢買水果、零食送對方來融化冰山學長的心；在半年後，學長告訴他：「我也喜歡你！」。Dora Kong說「那一刻我真的感動地哭了，他說被我的一舉一動感動，我們就一直走到現在。」

根據《EToday新聞雲》報導，Dora Kong表示，學長其實並不在乎她的外貌，她是交往之後的5、6年開始學化妝，因為工作的需求需要一直走動，下午四到五點就吃晚餐，加上沒有時間吃宵夜，才會變瘦；但是她坦承一直受到外界的言語嘲諷而感到難過。像是「出門逛街，陌生人都以為我是他的姐姐， 也很多人覺得我們不般配，雖然老公還是一樣愛我，也沒有在意我的身材和樣貌，可是我覺得是時候要自己改變一下了，所以就慢慢學習保養學習化妝。」；更提到，「瘦下來過後就變得更有自信，走在老公旁邊也沒那麼害怕了。」

Dora Kong臉書Po文最後提到，「幸好當時我有堅持不放棄，不然現在哪來兩個可愛孩子。」網友在po文留言說「我看到希望」、「郎才女貌的一對 祝你們幸福~」、「真棒，好有勇氣，愛就是要大聲說出來！」