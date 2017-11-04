長庚醫院情人湖健走 近千人雨中漫步

基隆長庚醫院今天早上年度情人湖健走活動，雖然一早雨勢滂沱，但是仍吸引近千人到場參與，民眾撐著雨傘中漫步。（記者俞肇福攝）

2017-11-04 13:45

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚醫院、基隆市體育會今天早上9點舉辦「走出戶外，守護健康」健走，雖然下著雨，仍有近千名民眾參加，民眾穿著雨衣、撐雨傘雨中健走；有「羽球王子」之稱的王子維及外號空手道「小清新」的文姿云也到場為民眾加油，粉絲發現世大運好手到場，也用手機跟他們合影。

王子維有「羽球王子」、「夜市球王」暱稱，目前羽球男子單打世界排名第十，今年台北世大運拿下混合團體和男子單打金牌；文姿云有空手道「小清新」之稱，目前是空手道女子55公斤級世界排名第一，2017年空手道杜拜公開賽女子個人對打55公斤級獲銅牌。

基隆長庚醫院院長陳建宗說，醫療上「預防重於治療」，健走是項非常好的運動，所以基隆長庚醫院每年都會辦理健走，大家健走到情人湖，有益身體健康。

立委蔡適應、議長宋瑋莉、基隆長庚醫院院長陳建宗、基隆體育會理事長余欽明、衛生局長吳澤誠與王子維、文姿云等人一起鳴槍出發；今天一早受到大雨影響，人數雖然不如往年2千多人，但仍有近千人穿雨衣或撐傘雨中健走。

基隆長庚醫院情人湖健走活動，基隆議長宋瑋莉（左三）、立委蔡適應（右四）、「羽球王子」之稱的王子維及綽號空手道「小清新」的文姿云等人共同鳴槍，宣布健走開始。（記者俞肇福攝）