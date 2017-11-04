穿雨衣戴安全帽面試被打槍 竟嗆以貌取人

張小姐說，男子（紅圈處）前來接受面試，卻身穿雨衣、頭戴安全帽。（擷取自爆料公社）

2017-11-04 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕面試禮儀又引話題！張性女網友在臉書PO文，稱自己日前面試1名求職者，沒想到對方竟身穿輕便雨衣、頭戴安全帽亮相，在被告知不錄取後，對方竟嗆她「用外貌決定工作能力」，令她不禁傻眼問網友說「禮貌跟外貌有什麼關係？」

張小姐在臉書不公開社團「爆料公社」PO出圖文，稱日前面試了1名求職者，結果對方身穿雨衣、頭戴安全帽來接受面試，令她感到不受尊重並決定不予錄取。在回覆應徵者的訊息中，張小姐明確告知不錄取的原因，不過對方卻稱是因為「看醫生約定時間過了，後面還趕著上班」。張小姐最終仍決定不錄取，不料竟被對方反嗆「用外貌決定1個人的工作能力」，接著更瞬間將她封鎖。

對話擷圖與當日照片經PO上爆料公社後引發熱論，網友們紛紛留言批評求職者說「最基本的互相尊重跟禮貌都沒有！！會被錄取應該有難度吧」、「基本禮貌做不到還要求試做...」、「之前還遇過戴口罩來面試的，有事嗎？講話也不脫口罩」，不過也有網友建議她「當場應該請對方整理服儀，通常如果穿雨衣、戴安全帽的我都會請他整理好再來」，對此，原PO回說「當下我有說你慢慢來沒關係，然後他回我雨衣沒有很濕沒關係」。