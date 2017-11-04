百年跑水祭登場 官員「引水人」體力大挑戰

文化局長陳文彬擔任簑衣「引水人」。（記者顏宏駿攝）

2017-11-04 13:33

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「2017二水國際跑水節」今天登場！但你知道嗎，這個活動的靈魂人物「引水人」，早年都是由「羅漢腳」擔任，過了這關，就可成為人中龍，博翻身！豈料9年前一身簑衣的引水人，一不小心引火上身，由時任文化局長的林田富緊急代打，沒想到林田富此後一路升到副縣長，風光無限。今天「官員引水人」再度下場，文化局長陳文彬戰戰兢兢走完全程，他說，這趟兩公里走完，全身無力，過程他只想到「大財團，不要再來跟農民搶水」，完全沒有想到藉此「飛黃騰達、官運亨通」。

「引水人」是「跑水祭」的靈魂人物，頭頂牲禮，雙手扶持，負責引領祭水人前進，民間有一說，遇水則發，但早年要將水由閘門引進新圳道，因水流控制不易，經常發生跑水者被大水沖走的悲劇，因過於殘忍，通常由「爛命一條的羅漢腳」擔任，但也因太過凶險，此儀式逐漸式微。

1995年彰化縣府為提振觀光，首度由官方接辦「跑水祭」，一般都由地方的壯丁、勇腳擔任「引水人」，因為過程非常耗費體力，萬一牲禮沒頂好，掉落下來，那是惡兆。

2008年跑水祭登場，下水前的圳水祭展開，此時身穿簑衣的引水人不小心觸及香火，迅速引燃整件簑衣，眾官員你看我，我看你，「活動怎麼辦下去？」，當下縣長卓伯源指示由文化局長林田富下場當簑衣人，只見林田富披上另一件簑衣，走完2公里全程，到終點時臉色已經慘白，但日後他卻官運亨通，不久升任教育處長，再到副縣長，卓伯源一度還鼓勵他選縣長。

此後「引水人」固定由縣府「文化局長」擔任。陳文彬說，每1年下水都戰戰兢兢，因為這是體力大挑戰，對於「官運博翻身」之說，他說，「那是民間趣談，聽聽就好」，他表示，引水人是很神聖的角色，這是他第二次擔任，每次走在八堡圳時，他腦海中飄過的都是先人篳路藍縷，開墾彰化平原的點滴，對於「博翻身」之說，他倒認為，應該是「農民和人民」博翻身，農用水不要再被大財團壟斷，讓農人能安身立命，這也是跑水的精神。