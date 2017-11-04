台灣柴燒藝術節登場 500人陶笛大合奏

「苗栗陶．台灣柴燒藝術節」登場，號召500多位苗栗縣國中小陶笛隊成員大合奏，場面盛大。（記者張勳騰攝）

2017-11-04 13:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「苗栗陶．台灣柴燒藝術節」從今天起至30日在公館鄉苗栗特色館、苗栗陶瓷博物館登場，今天的開幕儀式邀請知名陶笛演奏家「陶笛阿志」游學志，帶領與會貴賓及縣內各校陶笛隊學員五百多人一起合奏美麗的「幸福山城樂陶陶」等樂章，場面盛大。

陶瓷博物館內的「苗栗柴燒陶人培工作坊作品展」、「窯之陶藝展」及「柴燒陶藝創作展」，共展出120件名家陶藝創作，讓鄉親一窺柴燒陶藝之美。

今天至19日連續三週的六、日，將邀請無雙樂團、客語流行創作者謝宇威、以及在地的藝文團體輪番演出；並有親子捏陶體驗及彩繪陶藝DIY、農特產展售等，縣內不少陶藝家也展售各項柴燒陶瓷，有貓頭鷹等造型，相當可愛。

11月11、18日，將在苗栗城市規劃館和苗栗工藝園區舉辦劃兩場次的柴燒發展座談會，來探討苗栗的陶藝產業發展願景，歡迎熱愛陶藝、關心陶業發展的民眾報名參加，電洽：（037）352961＃612、劉小姐。

陶笛隊員背上掛著樂譜，大家相互合作，方便看譜大合奏。（記者張勳騰攝）

現場所展示的陶藝，有貓頭鷹等造型，相當可愛。（記者張勳騰攝）