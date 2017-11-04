超值路跑湧萬人 跑完啃雞翅、拿伴手禮

內埔工業區萬人路跑。（記者羅欣貞攝）

2017-11-04 12:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第3年舉行的內埔工業區萬人路跑活動，今天（4日）上午6時鳴槍起跑，參賽者除獲得市值近4千元的伴手禮外，現場還舉行「強者匠臨，萬人展翅」挑戰，選手跑完後與民眾同啃免費雞翅，全場十分熱鬧。

屏東縣內埔廠商協進會王吉璋理事長表示，內埔工業區具有地方特色的食品加工產業聚落，孕育出許多隱形冠軍企業。隨著經濟環境改變，業者希望不僅只是B2B代工，應朝向高值化的自有品牌通路邁進。透過金屬工業研究發展中心、經濟部工業局內埔工業區服務中心及美和科大共同協力，逐步提升工業區的形象與引導發展，創立了聯合品牌「來埔享食在」，讓內埔工業區與消費者面對面的新樣貌、新品牌。連續3年舉辦路跑嘉年華，也成功行銷內埔工業區廠商產品。

內埔工業區內的強匠冷凍食品公司，提供約3萬隻烤好的檸檬雞翅、翅小腿，讓選手及民眾免費享用；董事長石造華表示，該公司於民國80年在內埔工業區設廠迄今已邁入第26年，從初期的小型加工廠搖身成為大型CAS加工廠，隨著產線增加於93年擴建二廠，設有全國首條黃金全熟燒烤生產線，藉此次路跑嘉年華活動來展示成果。

路跑會場台灣菸酒公司屏東酒廠，明天（5日）接著舉辦米酒文化節，也將提供1千份麻油雞供民眾免費品嚐，上、下午各提供500份，是以屏東酒廠生產的紅標純米料理米酒，做出的傳統麻油酒雞。

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