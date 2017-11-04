中市偏區15獨老 樂搭高鐵雲林一日遊

15位住在台中偏遠地區的獨居老人，今天在生命連線基金會協助下，首次搭高鐵到雲林一日遊。（記者蘇金鳳攝）

2017-11-04 12:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有很多長者都未搭過高鐵，服務獨居老人的生命連線基金會為讓偏遠且弱勢的長者能在一生中有機會搭高鐵出遊，今日安排15位海線的獨居老人，搭高鐵去雲林參加毛巾節的活動，老人家直說，過去只能從電視看到高鐵，今天總算搭上啦。

台中市有近3千位獨居老人，生命連線基金會則服務全市1100位獨居老人，近1/3，而且服務的長者多數是弱勢家庭的長者。

生命連線基金會都會不定期的帶著長者出遊，希望能透過出外旅遊，讓老人家身心靈都健康，除了健康的長者，也會帶著行動不便的長者出遊，但因為此次出遊是在外縣市，而是一整天，因此生命連線基金會則是安排較健康且是較偏遠地區海線的長者出遊。

生命連線基金會服務發展部中區副組長許怡菁表示，今天15位長者，都是來自大甲、清水、梧棲、沙鹿等海線地區、離市區相當遠的長輩，平時就很少出門，更少到市區、少接觸科技的產品，根本從未搭過高鐵的長者，因此基金會決定安排這些長者參加搭高鐵到雲林一日遊。

當基金會告知長者有此行程，長者們高興得不得了，直問「甲好康？」「要收錢嗎？」「有飯吃嗎」，當社工告知完全免費，老人家高興極了，忙問要準備什麼東西，要穿什麼衣服。

今天清晨天未亮，很多長者就起床，直問「為何天還未亮」，社工們聽了都覺得老人家好可愛。

生命連線基金會在新竹也有分部，因此今天除了安排台中獨居長者，還有新竹地區的獨居長者，兩隊共有40位獨居長者到雲林參加毛巾節的活動，要讓長者有不一樣的甜美回憶。

許怡菁表示，由於基金會服務全市29區的獨居長者，地區相當大，因此希望能有志工加入，協助基金會來服務獨居的長者。

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