地震給她一名「家人」 維冠受災戶重新站起來

曹瑋瓴（左）在王貴美（右）的陪伴下，咬著牙復健。（記者邱灝唐攝）

2017-11-04 11:47

〔記者邱灝唐／台南報導〕一場意外帶來一位家人。曹瑋瓴是0206大地震的維冠金龍大樓受災戶，意外奪走她的親人以及右手和左腳功能。正在人生最低潮的時候，她遇到居家照顧服務員王貴美，且在王的陪伴下，重新站起來。

曹瑋瓴在0206大地震時失去親人，以及右手和左腳的功能，正當身心靈都受到重傷時，王貴美於去年11月走進她的生命。曹瑋瓴表示，王就像是家人一樣，給她很多正面能量，不僅照顧了她的生理，也妥善地安慰她的心靈。

說起兩人相處的點滴，王貴美表示，當時陪曹瑋瓴一步一步復健的時候，曹都不喊痛，儘管再怎麼辛苦或不舒服都藏在心裡，只有在忍不住時才會吐出一口長長的氣，「嘶....」。

對此，曹瑋瓴笑說，當時她真的是「譙在心底」，所幸每次萌生放棄的念頭時，王貴美都很有耐心地安撫她，陪著排解情緒，所有負能量都消失了；王貴美則說，其實兩人是互相幫忙，並不是只有單方面的照護，她平時累積一整天的壓力和情緒後，曹都會以樂觀的態度鼓勵她，稱讚她的工作價值與努力，藉此慢慢紓壓。

王貴美今早獲台南市社會局表揚績優長照人員，曹瑋瓴也化身神秘嘉賓，驚喜現身。兩人相擁許久，只見王貴美眼角帶著淚，所有感激與感情盡在不言中。