土耳其也有泡麵？ 土耳其網紅：台灣泡麵完勝！

「圖佳」是生活在台灣的土耳其人，圖佳回土耳其時帶了他最喜歡的紅燒牛肉泡麵跟妹妹分享。（Best Of Taiwan 授權）

2017-11-06 11:55

〔影音新聞／綜合報導〕泡麵又稱速食麵，在很短的時間內即可煮熟食用的麵製品，在許多亞洲地區相當流行，日本、韓國、台灣的泡麵都各有特色，許多新奇的泡麵也將當地的特色料理融入泡麵中。

土耳其是沒有泡麵也沒有火鍋的。但因為韓劇的流行，土耳其超市開始販賣泡麵，究竟土耳其的泡麵好不好吃，Youtube頻道「Best Of Taiwan」的圖佳實際開箱給我們看。他跟妹妹買了土耳其的番茄和咖哩口味的泡麵準備和台灣紅燒牛肉麵PK。沒想到土耳其的兩款泡麵都讓兄妹難以入嚥，圖佳的妹妹，吃了一口土耳其泡麵後竟直接吐出來，直呼「這個好臭，好像洗衣粉」，品嚐完台灣的紅燒牛肉麵後兩人一口同聲：「台灣泡麵超好吃」、「我們真的輸了，土耳其泡麵好難吃」

影片也引起網友共鳴，紛紛在底下留言「謝謝你們這麼愛臺灣，我們也愛你們﻿」、「什麼時候要讓妹妹來台灣﻿？」、「原來土耳其沒有泡麵? 你還不快去談代理，發財的機會就在這裡啊!」、「妹妹講中文好可愛啊」、「台灣好像買不到土耳其泡麵，真想吃吃看！」。

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