令人無法抗拒！ 英媒激推來台10大理由

台灣相當具有吸引力，吸引各國遊客前來觀光。圖為台灣夜市被人潮擠爆。（彭博）

2017-11-04 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有多棒？英國媒體特地刊出倫敦蘇荷區台灣餐廳老闆的意見，建議民眾如果還沒有到台灣旅遊過，現在就是時候出門來台觀光了！而且列舉一共有10大令人無法抗拒的理由，足以讓人特地到台灣旅行。

據《倫敦標準晚報》報導，第1個理由便是「夜市和街頭小吃」。光是台北就有10多個各具特色的夜市，人們可以在這裡享受美食，譬如寧夏夜市的「劉芋仔」有著鹹蛋黃芋餅，以及甜豆花、蚵仔煎和滷肉飯。除此之外，還可以放鬆心情玩樂一下，因為夜市裡有著各種遊戲機具和特色遊戲。

第2個理由就是「牛肉麵」。牛肉麵可以說是台灣的全國性食品，有些人喜歡較清淡的肉湯；有些人則喜歡較厚實的麵條。外國遊客可以到林東芳牛肉麵試試看，因為那裏結合了清淡肉湯和厚實又有彈性的麵條。如果喜歡吃辣，也可以把辛辣的牛油加進去，讓牛肉麵增添風味。

第3個理由則是「建築」，台北街道混合著現代和歷史建築，不僅有曾經是全球最高建築的101大樓，也有帶著歷史記憶的總統府和圓山大飯店，如此交融的建築風格，絕對令人難以忘懷。

第4個理由是「大稻埕」，大稻埕曾經是城市中心的舊貿易港口，到這裡可以看到保持傳統生活方式的舊台北，例如歷史悠久的廟宇和古老的中藥房。此外，迪化街仍然是乾貨和中藥交易最熱烈的地方。

第5點為「傳統早餐」，台灣傳統早餐就是豆漿店，建議外地遊客最好去阜杭豆漿嘗嘗，雖然這間店清晨5時30分就營業，但如果沒有提早排隊，那麼可能要排很久才能吃到。因此觀光客可以趁著因為時差睡不著覺時，早一點到阜杭豆漿吃吃蛋餅和新鮮香濃的豆漿。

第6點是「珍珠奶茶」，雖然現在珍奶這種飲料遍布全球，但它們發源自台灣，所以台灣有著最好的珍奶。台灣的飲料店可以配合消費者的要求，做出糖分和牛奶比例不同的飲料。其中黑糖珍奶也值得嘗試，剛做好的黑糖珍珠仍然滾燙，加入冰涼的珍奶裡，讓人有著冰火兩重天的享受。

第7個理由是「溫泉」，如果觀光客需要從城市的喧囂聲中得到休息，溫泉是一個不錯的選擇。建議去捷運方便抵達的北投，而且那裏有溫泉博物館。

第8點為「健行與自行車」，台灣有不少美麗的風景線，相當適合徒步旅行和騎自行車，很多景點離市中心也不會太遠。如果遊客想要健行的話，可以先從象山步道嘗試。

第9個理由就是「茶」，台灣擁有完整的茶葉系統，更以烏龍茶而聞名。想要體驗傳統的話，可以到紫藤廬啜飲；假如想遠離城市喧鬧，那麼就選擇小慢茶館。

第10點是「釣蝦」，釣蝦場是台灣24小時的娛樂場所，人們可以在水池旁釣蝦和烤蝦，還可以唱唱卡拉OK與打麻將，相信這些對外國遊客來說都是十分難得的經驗。