台東阿公阿嬤秀才藝 有學員已考取街頭藝人

長青學苑學員站上舞台大秀學習成果。（記者王秀亭攝）

2017-11-04 11:35

［記者王秀亭／台東報導］台東縣長青學苑今天上午舉辦成果發表會，30多個班級學員才藝盡出，今年考取台東縣街頭藝人的長青學苑學員徐春璋說，重新當「學生」，退休生活變得充實又有趣。

日本舞蹈班、日語班、手語班學員們今天站上舞台，展現歌舞，呈現近一年的學習成果，經絡推拿班學員則是為在場民眾紓壓、書法及國畫班推出小型展覽，雖然是長輩學員的聚會，大家都充滿活力。

縣府社會處長曹劍秋表示，為讓縣內長輩健康、快活，社會處開辦長青學苑，上下學期共66班，包括語文、健康養生類、舞蹈運動、數位學習、音樂素養及藝文培養、手工藝類等，其中以日語班、瑜珈班最多人報名，加上各鄉鎮市老人會、社區發展協會開辦的課程，參與人數達2381人次。

報名二胡、葫蘆絲班，於今年考取台東縣府文化處的街頭藝人認證的學員徐春璋表示，多年前退休後，每天都很茫然，偶然機會看到長青學苑招生，選了音樂班，二胡與葫蘆絲從最基礎的音階開始學起，今年挑戰街頭藝人認證，想不到通過認證，讓自己的生活更加忙碌，忙著到社福機構、學校表演，別人的退休生活很優閒，自己的退休生活一點也不無聊，反而更加活躍、更充實。

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