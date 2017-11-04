技專考招新制惹議 黃昆輝：一般科大搶高中畢業生

2017-11-04 11:26

〔記者林曉雲／台北報導〕技專考招新制惹議，黃昆輝教授今天在民調記者會中抨擊，講白了，就是一般科大搶高中畢業生，都是為了招生在搶學生，理由擺了一大堆，但對於國家培養技術人才很可慮，需要檢討；在廣設高中大學之後，技職教育面貌精神完全改變，職業課程聊備一格，辦經濟和辦教育好像兩條軌道，這是不對的，好可惜，不應分開，反應要同步互相配合，教育無他，應讓每個人有謀生技能，值得國人深思。

黃昆輝表示，現行技職升學制度中，國英數不加權，專業科目加權2倍，普通科目和專業科目的比重是3比4，但招策會擬改變，國英數可加權1到2倍，專業科目可加權2到3倍，新制加重國英數的比重，對於技職學生在學校實作技能方面是相對忽視，科大一般大學化，重視數理，高職鼓勵實作力、技能競賽，進入科大後反受挫折。

黃昆輝直指，很多科大老師多是一般大學畢業，重視純理論，具實作力的高職生上了科大，科大老師卻沒有能力教他，現在99％高職生都升學，上去之後卻接不上、兩者未能對接，有讀者投書自由時報，批評技專考招新制是「又見技職教育殺手」，技職政策綱領要培育實作力，招策會的決定和政策綱領相違背、不在同一個方向上，雖可兼顧但應有輕重。

黃昆輝認為這涉及學制的問題，高職生畢業後多升大學，但高職畢業後應可就業，採取區間車概念或三明治課程，可以利用夜間和週末上課，工作照做，且進入科大之後，課程不應該都一樣，應在技術方面精進，也要有配套的師資，技職教育是國家競爭力的來源，辦經濟和辦教育好像兩條軌，這是不對的。

台北科技大學教授張仁家表示，技職升學管道多元，共有6大類15群91個科，最後一個管道聯合登記分發，純以統測分數作為入學依據，目前是國英數不加權，專業科目乘以2，以志願和分數作為依據，招策會新制有可能造成國英數和專業科目比重1比1、專業比重變低，技職教育是第三條國道，應清楚區分學術傾向和技術取向，美國普渡大學是全世界前50大的大學，但該校設有2個對立的學院：工程學院和工程技術學院，課程分的很清楚，工程學院作工程研發如台清交成，工程技術學院則培育技職人才，台灣卻是兩個不同大學、培育的人才重疊，技職教育過於學術化，2012年監察院即點出問題，呼籲讓科技大學能有兩條路線，學術研發和技術精進。

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