雪中送炭？ 郭宗坤需要的睡袋、洗衣精 業者「傳便便」

「蝦皮購物」臉書粉絲團小編搭上時事。（圖擷自「蝦皮購物 （Shopee）」臉書粉絲專頁）

2017-11-04 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕藝人柯以柔與廚師老公郭宗坤傳出6年婚姻情變，郭宗坤被媒體踢爆和E奶女員工關係匪淺，不僅一同出國還同住一間房間。而日前郭宗坤接受媒體訪問的回應，被網友整理出的「鬼扯金句」，也成為購物平台與超市臉書小編的創意行銷哏。

郭宗坤與柯以柔的婚姻觸礁，郭宗坤日前曾說，與柯以柔分居這段期間，他都睡在餐廳店裡塌塌米包廂、或是餐廳地下室併排椅子或樓梯間、頂樓等處，但這番說法卻遭鄰居打臉「不可能，那是五樓的產權，平常都是鎖起來的」，還被網友酸「哪裡都能睡」。對此，「蝦皮購物」臉書粉絲團小編則搭上時事，PO出一個睡袋，並表示「有了它，不睡別人家」、「樓梯間、頂樓專用」。

郭宗坤甚至還抱怨柯以柔，「她根本沒有照顧過我，我衣服都自己洗」。對此「頂好超市」臉書粉絲團小編也聽到郭宗坤的抱怨，PO出一張沾有汙漬的深色廚師袍，並表示「洗白就靠它了」、「我衣服都自己洗」、「洗淨洗白瞬間搞定，不怕在頂樓或樓梯間獨自哭泣」。

另外，網購達人「486先生」也來湊一腳，他在臉書粉絲團PO出所要販賣的洗衣機，並表示「郭XX說：我太太都沒有幫我洗衣服。泥馬的，你是渣喔？洗衣服這麼簡單你還拿出來說嘴？」、「每個父親嫁女兒，務必給這台洗衣機當嫁妝，讓女婿再也無話可說」。

網友們對於業者搭上時事的創意也都笑翻了，紛紛留言「這是廚師服嗎 笑翻了～～～借分享！！！」、「哇 小編都有在follow時事！！！小編超有才」、「小編好有趣哈哈哈」、「狂小編」、「讚嘆師傅」。

「蝦皮購物」臉書粉絲團小編，PO出一個睡袋，並表示「有了它，不睡別人家」。（圖擷自「蝦皮購物 （Shopee）」臉書粉絲專頁）

頂好超市臉書粉絲團小編PO出洗衣精，並表示「洗白就靠它了」。（圖擷自「頂好Wellcome」臉書粉絲專頁）